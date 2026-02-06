Choque en Pinamar: avanzan los preparativos para un inminente traslado de Bastián a una clínica en el Gran Buenos Aires

Se despertó, reconoció a su familia y "regaló sonrisas": Bastián salió del estado de coma luego de tres semanas de internación por el accidente que sufrió a fines de enero en Pinamar. Su familia , que comunicó la mejoría en el cuadro de salud, pidió celeridad a IOMA , obra social que dispuso autorizar el traslado del niño hacia una clínica en el Gran Buenos Aires para su rehabilitación neurológica. "La necesita para volver a caminar, a mover sus manitos ", escribió su abuela en redes.

Bastián despertó el martes , luego de más de dos semanas en estado de coma por las lesiones graves que sufrió en un choque en los médanos de La Frontera, en Pinamar. " Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado", escribió en sus redes Macarena Collantes, madre del menor de 8 años. Sucedió en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata , hacia el que fue derivado desde Pinamar.

En las últimas horas, la familia reclamó el traslado de Bastián hacia un centro de rehabilitación neurológica, donde deberá continuar su tratamiento.

Bettiana Juárez, abuela del niño, publicó también en redes sociales una carta abierta al presidente de Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles: "Me comunico con carácter de urgencia para solicitar su intervención inmediata a fin de agilizar el traslado sanitario del paciente Bastián Jerez. La situación es delicada y el tiempo resulta determinante para su evolución. Apelamos a su compromiso y sensibilidad para autorizar y gestionar este traslado a la mayor brevedad posible".

Este mismo viernes Bettiana enfatizó en diálogo con TN : "Es todo neurológico, necesita rehabilitación para volver a caminar, a mover sus manitos ".

En este marco, el Ministerio de Salud bonaerense destacó esta tarde que el IOMA "gestionó su derivación a un efector privado que cuenta con las condiciones asistenciales necesarias que permitirán iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación".

Fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia mencionaron que "la autorización consta de varios pasos que no solo incluyen cuestiones burocráticas, sino también médicas, entre ellas, corroborar que el lugar al que será derivado esté preparado para recibir al paciente en las condiciones que necesita. Una vez que eso se determine, se puede preparar y evaluar cómo será el traslado".

Salud señaló que "tras varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad, el Ministerio, en articulación con IOMA trabajan en una derivación a un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora, en un centro más cercano a su entorno familiar".

Para ello, las autoridades comenzaron "la planificación del traslado mediante vuelo sanitario", que se realizará cuando la condición clínica del paciente y sus condiciones de salud lo permitan, como así también las condiciones meteorológicas sean adecuadas.

Mientras tanto, hay una causa judicial a cargo del fiscal Sergio García de Pinamar en la que están imputados de lesiones culposas el papá de Bastián y los dos conductores , el de la Amarok y la del UTV que chocaron en la cima de un médano el 12 de enero pasado.

A su vez, en las últimas horas se conoció un fallo del juez Félix Adrián Ferrán , provisoriamente a cargo del Juzgado Civil y Comercial 4 de Dolores, que “ prohíbe toda actividad" con este tipo de vehículos , cuatriciclos y moto en La Frontera.

