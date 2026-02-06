Video: lo detuvieron por conducir con su bebé en brazos, se enojó y agredió a los agentes de seguridad vial

NACIONALES

Un hombre fue detenido tras agredir a los agentes de Seguridad vial que lo sorprendieron con una beba sentada sobre sus piernas.

El hecho ocurrió en la Ruta Provincial N° 56, a la altura de General Madariaga, durante el Operativo de Sol a Sol. Según fuentes oficiales, los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial realizaban controles preventivos cuando detectaron al conductor, quien manejaba una combi Mercedes Benz.

Inmediatamente, los funcionarios le ordenaron que estacionara el vehículo en la banquina y labraron el acta de infracción por transportar a una menor sin el sistema de retención infantil obligatorio.

Pero lejos de colaborar, el conductor —con residencia en Moreno— y su acompañante agredieron verbalmente a los agentes y golpearon el móvil oficial .

La situación se desbordó cuando el hombre volvió a subir a la combi e intentó avanzar contra la camioneta de Seguridad Vial, lo que obligó al personal a resguardarse y pedir apoyo policial.

Finalmente, el agresor fue aprehendido por resistencia a la autoridad y quedó a disposición de la Justicia.

Todo el episodio quedó grabado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial, una herramienta tecnológica implementada por el Ministerio de Transporte bonaerense .

Desde la cartera provincial remarcaron que la tecnología es clave para mejorar la calidad de los controles y garantizar la transparencia en las rutas y autopistas de Buenos Aires.

Fuente: TN