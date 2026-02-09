Murió un camionero que volcó en un puente y cayó a un río

Un camionero falleció al caer desde el puente sobre el río Miriñay, en la ruta nacional 123, en Corrientes.

Según informaron medios locales, el fallecido fue identificado como Américo Alvarado, de 67 años, quien murió atrapado dentro de la cabina sumergida bajo el agua.

Los primeros testimonios acerca del accidente fatal aseguraron que los automovilistas que pasaban por el lugar frenaron al ver el vehículo parcialmente sumergido y alertaron sobre la situación.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el camión, un modelo con acoplado que transportaba arroz, habría perdido el control y cruzado el guardarraíl antes de precipitarse al río.

El operativo de rescate fue complejo. Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Rural y personal de la Comisaría de Mercedes llegaron al lugar, aunque la coordinación inicial presentó dificultades, lo que requirió apoyo de bomberos de otra jurisdicción.

Finalmente, tres dotaciones trabajaron en conjunto, incluyendo el Cuartel 2 del BRIF de Paso de los Libres, entre las 22:50 y las 3:30 de la madrugada.

El operativo

La intervención se vio dificultada por la falta de iluminación y las condiciones del terreno. Los bomberos utilizaron herramientas manuales e hidráulicas, así como cuerdas y equipos de rescate, para extraer el vehículo y recuperar el cuerpo de la víctima.

Las autoridades informaron que la extracción del camión se postergó hasta contar con mejores condiciones para realizar las pericias correspondientes. El informe de los peritos será clave para determinar las causas exactas del siniestro, aunque las primeras hipótesis apuntan a una pérdida de control del vehículo.



