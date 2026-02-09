Los detalles del crimen a la salida de un boliche en Mar del Plata que reveló el fiscal de la causa

NACIONALES

El fiscal Leandro Arévalo , titular de la UFI N°7 de General Pueyrredón, confirmó hoy la hipótesis central que maneja la Justicia sobre el crimen de Lucas Nahuel Larroque , el hombre de 30 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata.

Según explicó Arévalo en diálogo con TN , la causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía . “La alevosía tiene la característica de matar cuando la víctima está indefensa. Cuando voy a dar muerte a alguien sabiendo que no se puede defender", dijo.

“Es aberrante. Lo que menos puede llegar a prever la persona que está tratando de levantarse es encontrarse con alguien que viene corriendo y lo golpea de lleno”, sostuvo el fiscal.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, Larroque intentó defender a la hija de su pareja y a una amiga a la salida del boliche , ubicado en Batán. Se acercó para separar a un grupo de chicas que discutían, pero fue sorprendido por el acusado, identificado como Lautaro Galván Vieytes, de 18 años.

“Larroque llega hasta el lugar con la intención de separar a un grupo de chicas. Ahí es sorprendido por este sujeto, que lo golpea, lo alcanza a tumbar, lo vuelve a golpear en el piso, luego vuelve a terminar de liquidarlo. No le quitó la vida en el lugar, pero lo vuelve a agredir por segunda vez en el piso”, relató Arévalo.

El fiscal remarcó que no hubo premeditación porque la víctima no formaba parte del grupo de la pelea inicial. “En este caso no hay otro involucrado. El autor de las dos patadas es el mismo. No hubo otro que agrediera a Larroque. Según los videos, se va a ir confirmando con más pruebas. No hay nada para suponer que haya intervenido otro sujeto”, aclaró.

Arévalo confirmó que existen varios videos circulando sobre el ataque, pero uno en particular tiene un audio clave: “Primero de esta patada se escucha decir ‘uh, lo mató’ . Esta primera agresión es la que provoca esta lesionología que estamos investigando. Le da un golpe para derribarlo y una patada en el piso , luego una corrida que deriva en una patada que se ve en el video”.

El fiscal subrayó que la brutalidad del ataque quedó registrada y que la víctima estaba completamente indefensa en el momento de recibir la segunda patada.

El joven de 18 años permanece detenido y en las próximas horas será indagado por Arévalo, quien adelantó que la imputación será por homicidio agravado por alevosía. “En el transcurso de la mañana va a prestar declaración en base a la imputación que vamos a presentar”, anticipó.

Por el hecho también fue arrestada una mujer de 24 años, acusada de resistencia a la autoridad por intentar impedir el accionar policial. El cuerpo de Larroque fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia , mientras que el informe preliminar determinó que la víctima sufrió un traumatismo de cráneo severo , pérdida de masa encefálica y hemorragia intracraneal, lesiones que le provocaron la muerte.

Fuente: TN