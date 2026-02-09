Dos hermanos fueron asesinados a balazos en Pilar por una deuda de $230.000

Dos hermanos fueron asesinados a balazos en el partido bonaerense de Pilar en medio de una discusión por una presunta deuda de más de $200.000 .

Ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Pedro de Agustoni al 600. Las víctimas son Jonathan Posdeley , de 34 años, y su hermanastra Priscila Oriana Barski , de 22.

Fuentes policiales indicaron que al menos dos hombres llegaron a bordo de una camioneta para exigir el pago de $230.000 por la compra de electrodomésticos . Sin embargo, lo que comenzó como una discusión escaló hasta convertirse en un violento ataque armado.

De acuerdo con a los testigos, los agresores no intentaron intimidarlos ni forzar una negociación, atacaron a las víctimas a sangre fría frente a sus familiares .

Posdeley recibió dos disparos , mientras que Barski fue alcanzada por tres balazos . Luego del tiroteo, los asesinos escaparon en la camioneta y los familiares trasladaron a las víctimas al Hospital Central de Pilar. Pese a los esfuerzos médicos, ambos murieron.

La causa quedó a cargo de la UFI N°1 de Pilar, conducida por el fiscal Raúl Casal. La Policía Bonaerense desplegó un operativo cerrojo que permitió encontrar la camioneta utilizada en el ataque, una Toyota Hilux de color claro, cerca de la estación de trenes de Pilar.

En el vehículo fue detenido un hombre de 27 años , imputado por encubrimiento, acusado de haber ocultado el rodado utilizado para el traslado y la fuga de los asesinos. Los papeles de la camioneta estaban a nombre del principal sospechoso, señalado como el prestamista que habría reclamado la deuda.

Los autores materiales del doble homicidio ya fueron identificados por la Justicia y tienen pedido de captura activo. Además, hicieron varios allanamientos, secuestraron teléfonos celulares y activaron alertas en pasos fronterizos para evitar que abandonen el país, mientras la familia de las víctimas exige celeridad para que el crimen no quede impune.

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos” , aseguró Gabriel, tío de los jóvenes, en declaraciones a Clarín .

Fuente: TN