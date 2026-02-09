La pelea por una deuda que terminó con dos hermanos asesinados a tiros

Una deuda, trompadas y disparos. La noche del 22 de enero se tiñó con sangre para la familia de dos hermanos, quienes fueron asesinados de varios tiros por dos hombres que llegaron hasta su casa en Pilar y los ejecutaron por el cobro de poco más de 200 mil pesos. Ambos continúan prófugos.

Jonathan Posdeley (34) y Priscila Varky (22) tenían la misma madre y más hermanos. Él trabajó hasta hacía poco tiempo en un reparto; ella tenía tres hijos chiquitos y se desempeñaba en el área de limpieza del Hospital de Pilar.

El viernes 22 ambos estaban en la casa de su madre, en el barrio Agustoni de Pilar. Allí vivía la joven con su pareja y sus hijos de cinco, tres y un año. Jonathan había ido a visitarlos y se quedó a cenar.

La tranquilidad familiar fue alterada con la llegada de una camioneta Toyota Hilux doble cabina con dos hombres. Uno de ellos tocó el timbre y preguntó por Priscila. La joven salió. Ella sabía quién era esa persona.

El hombre, de apellido Cantero, es un vendedor de electrodomésticos conocido en el barrio. Hacía años se dedicaba junto a su esposa a ofrecer heladeras, microondas, celulares –entre otros artefactos-, para que los vecinos compren en cómodas cuotas.

Priscila le había comprado y su hermano también. El hombre llegó para reclamarle una deuda de 230 mil pesos. Durante toda la tarde había intercambiado mensajes con ella y con su hermano Jonathan. La discusión continuó personalmente.

El intercambio entre Priscila y su pareja fue creciendo. Jonathan, que estaba dentro de la casa, los escuchó y salió. Los hermanos sostenían que ellos ya habían salado la deuda, pero el acreedor afirmaba que no había recibido ningún dinero.

El cruce escaló y hubo golpes. Fue entonces que el hombre que acompañaba a Cantero sacó un arma y disparó.

Fueron tres impactos los que sufrió Priscila. El sonido de los balazos retumbó en todo el barrio. Jonathan corrió hacia el tirador, quien estaba del otro lado de la camioneta. El agresor no se detuvo y le disparó dos veces. Jonathan murió casi al instante.

Toda la secuencia ocurrió a pocos metros de los tres hijos de Priscila y de otros menores que había en la casa ese sábado por la noche.

Los hermanos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde se confirmó su muerte. Ella recibió tres disparos, dos en el pecho y el restante en el brazo izquierdo. Él, dos en la zona del tórax.

Qué dice la familia de las víctimas

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”. Así, crudo, lo afirmó Gabriel, tío de las víctimas. Para este familiar, Cantero y su acompañante “lo tenían premeditado”.

Gabriel sostuvo en diálogo con Clarín que Cantero y su esposa se dedicaban a la venta de electrodomésticos en el barrio: “Mucha gente del barrio le ha comprado. Ella era muy hostigadora con el tema de las cuotas, antes del inicio del mes te mandaba mensaje para que pagues”.

Según confió, Jonathan había terminado de pagar la última cuota de un celular un día antes del ataque y Priscila también le había comprado unos electrodomésticos para la casa.

“No sé qué pasó, no sabemos por qué vino esta situación, les quitaron la vida”, expresó Gabriel, aún sin entender el doble homicidio de sus sobrinos.

Un detenido y dos prófugos

Tras los disparo que acabaron con los hermanos, Cantero y su acompañante escaparon del lugar a bordo de la Toyota Hilux. Esa camioneta fue hallada en la casa de un joven de 27 años, quien quedó detenido por encubrimiento. Se la habían dejado para hacerla desaparecer y así, borrar pruebas.

Cantero y el tirador, que ya está identificado, siguen prófugos. El fiscal de Pilar a cargo de la causa, Raúl Casal, solicitó la captura de ambos. Gendarmería y Prefectura ya fueron notificados por si intentan escapar a otro país.

Mientras tanto, personal de la SubDDI de Pilar se encuentra abocado a la búsqueda de los imputados. “Ya tenemos individualizados a los autores materiales”, sostuvo una fuente del caso.

Ya se realizaron varios allanamientos y se secuestraron celulares que están siendo analizados.

“Los quiero a todos presos, a hasta la mujer”, dijo Gabriel, en referencia a la mujer de Cantero, de quien hasta el momento no hay elementos para imputarla por el homicidio de los hermanos.

Cantero, por su parte, estuvo preso tiempo atrás, indicaron fuentes de la investigación. “Se escuchaba en el barrio que el hombre estaba armado”, agregó Gabriel.

El recuerdo de Jonathan y Priscila

“Mi sobrino era un pan de dios. Sin maldad, se crió con nosotros. Era querido en el barrio y conocido por todos. El equipo donde jugaba, Los Diferentes, le hizo un homenaje el primer partido del año y se lo recordó”, sostuvo Gabriel sobre Jonathan.

A Priscila la calificó como “una mujer trabajadora que trabaja por sus hijos y quería tener su casa”.

“No nos olvidemos. Nadie está pagando por arrebatarles la vida. El culpable sigue libre y la familia destrozada. Una madre con un dolor inmenso y tres bebés sin su mamá y sin su tío. Que se haga justicia”, escribió una prima en redes sociales.

Gabriel destacó el trabajo del fiscal Casal en la causa. “Se está moviendo por todos lados”, resaltó. El hombre espera que los dos acusados de asesinar a sus sobrinos sean detenidos para que su familia tenga Justicia y los jóvenes puedan descansar en paz.



