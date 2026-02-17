Mo Gawdat, ex director de Google: “Tras perder a mi hijo, la fama, el dinero y el éxito, nunca fui más feliz”

El empresario egipcio Mohammad “Mo” Gawdat sufrió la muerte de su hijo en 2014 a causa de un error médico. Cuatro años después, abandonó su puesto como director comercial de Google X , la rama del gigante tecnológico que se encarga de proyectos semisecretos futuristas.

Junto con ese cargo, renunció a la posibilidad de ganar millones de dólares, popularidad y éxito . Sin embargo, reconoció “nunca haber sido tan feliz” . Ahora se dedica a divulgar información en conferencias y a través de su popular podcast. Además, escribió cuatro libros que abarcan desde la felicidad hasta la inteligencia artificial .

Nacido en 1967 en Egipto, Mo Gawdat entró a Google en 2007 tras haberse mudado a Estados Unidos y, desde entonces, ascendió hasta alcanzar el puesto de director comercial de Google X . Tal como recordó en una entrevista con El Mundo , con apenas 30 años “tenía todo lo que uno sueña” .

Sin embargo, afrontó una crisis personal que le hizo reenfocar su vida. “ Dejé de perseguir el dinero o comprar autos que odiaba . Ahora los restauro, que otra cosa, pero antes llegué a tener 16 coches en el garaje. ¿Qué estúpido, no? Así que paré, me dije que no quería ese tipo de vida", contó.

En esa misma línea, continuó: “ Cuando dejé Google X podría haberme convertido en CEO de alguna compañía de Silicon Valley, ganando 50 millones de dólares y comprando más coches. Y elegí no hacerlo . Para algunas personas será de locos, pero en mi corazón yo sentí que era lo único cuerdo que podía hacer”.

En 2014, Mo Gawdat sufrió la muerte de su hijo, de tan solo 21 años . Según explicó, se trató de un “error médico” durante una apendectomía, una invervención quirúrgica para extirpar el apéndice.

“ Él fue el maestro que me enseñó todo lo que sé sobre la felicidad . Cuando lo perdí, por supuesto, sentí mucho dolor y lo eché de menos. Pero decidí que quizá si compartía con el mundo lo que me había enseñado, su esencia permanecería viva “, comentó.

Así fue que publicó en 2017 su primer libro: Solve for Happy: Engineering Your Path to Joy ( El algoritmo de la felicidad ). En específico, desarrolló una fórmula matemática: “La felicidad es igual o mayor que los acontecimientos de tu vida menos tu expectativa de cómo debería ser la vida” .

Durante la presentación de su obra, expresó: ”La felicidad no es lo que el mundo te da. La felicidad es lo que pensás de lo que te da el mundo. Si pensás en ello, siempre verás que hay algo por lo que estar agradecido y ser feliz".

Desde entonces, le siguieron otros tres libros, con la felicida y la IA como protagonistas :

En su entrevista con El Mundo en 2024, Mo Gawdat reconoció: “ Lo creas o no, después de haber perdido a mi hijo, y después de haber perdido la fama, el dinero y el éxito que me proporcionaba mi cargo, nunca he sido más feliz ”.

Sin embargo, advirtió que es importante definir la felicidad: " No es un auto caro ni unas vacaciones lujosas, tampoco dar saltos en una fiesta. Eso es diversión. La verdadera felicidad es un estado de calma y paz interior, estar alineado con la vida . Incluso con las preocupaciones sobre la IA o el cambio climático, me siento en paz".

