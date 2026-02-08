Mataron a golpes a un hombre de 30 años a la salida de un boliche en Mar del Plata

Un hombre de 30 años fue asesinado a golpes a la salida de un boliche en Mar del Plata . Ocurrió en la localidad de Batán , en un local bailable ubicado entre Colectora y calle 132.
La víctima estaba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) , y en las últimas horas se confirmó su muerte.
Personal de la comisaría octava detuvo a un joven de 18 años , acusado de ser el autor del homicidio, y a una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial.
El momento de la golpiza fue filmado por testigos y muestra cuando el chico, que está tirado en el piso y totalmente inconsciente, recibe una patada en la cabeza por parte del acusado.
La causa quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo , quien tomará la declaración del imputado en las próximas horas.
Noticia que está siendo actualizada.-
Fuente: TN
