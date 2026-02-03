Mar del Plata: familiares de un paciente entraron a la clínica y agredieron al personal de seguridad

NACIONALES

Un violento episodio ocurrió este lunes por la tarde en Mar del Plata , cuando los familiares de un paciente agredieron de forma brutal a un trabajador de un centro de salud .

El salvaje ataque fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado en la Av. Pedro Luro al 4600 . De acuerdo a lo que se ve en las imágenes, dos hombres entraron a la recepción de la clínica, y sin mediar palabra , arremetieron contra el personal de seguridad .

Los agresores sostenían cascos de moto en las manos, y apenas ingresaron, se los arrojaron entre golpes e insultos al trabajador. La víctima logró esquivar los impactos gracias a un reflejo, sin embargo, el ataque recién empezaba.

Rápidamente, uno de los hombres agarró una silla y se abalanzó sobre el policía intentando herirlo gravemente. El trabajador, arrinconado contra la pared y su escritorio, solo podía intentar protegerse a si mismo.

Algunos testigos que estaban en la sala de espera del lugar, trataron de intervenir y detener a los atacantes para evitar que siguieran golpeando al hombre de la recepción. Uno de los agresores respondió violentamente a esto, y llegó a tener un forcejeo con otro paciente .

En tanto, otras personas que esperaban afuera, entraron a la clínica y se sumaron al ataque, insultando y pateando el despacho que se encuentra cerca de la puerta.

Finalmente, gracias a algunas personas que intercedieron, el policía no resultó herido y logró echar del establecimiento a los agresores. Las causas del ataque son desconocidas hasta el momento.

Fuente: TN