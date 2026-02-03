Internaron de urgencia a Peter Lanzani y preocupa su estado de salud

NACIONALES





Peter Lanzani fue internado de urgencia este lunes al mediodía en el Sanatorio Colegiales, luego de sufrir una descompensación que encendió la preocupación por su estado de salud. El actor llegó al centro médico acompañado por su novia y fue asistido de inmediato por el personal.

Según trascendió, ingresó con fiebre y debió ser trasladado en silla de ruedas. Los médicos le realizaron análisis de sangre y una batería de estudios para descartar distintas patologías, entre ellas una posible apendicitis, que finalmente fue desestimada.

Qué se sabe sobre su cuadro clínico

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM, quien detalló que en un primer momento los profesionales evaluaron la posibilidad de una intervención quirúrgica. “Lo tuvieron que poner en una silla de ruedas, le sacaron sangre y le hicieron varios estudios porque pensaron que iban a tener que operarlo”, contó.

De acuerdo a lo publicado por TN, el cuadro del actor está controlado y no corre riesgo. Todo indicaría que se trató de una infección, motivo por el cual la fiebre no bajaba, y por precaución decidieron dejarlo en observación mientras evalúan su evolución.



