Madariaga vive el Rally Pagos del Tuyú: hoy se realiza la largada oficial con Axel Kicillof

Este viernes 27 de febrero, General Madariaga se convierte nuevamente en el epicentro del automovilismo nacional con el inicio oficial del Rally Pagos del Tuyú, competencia que abre la temporada 2026 del Rally Argentino y que, como ya es tradición, comparte escenario con el campeonato del Rally Mar y Sierras.





La jornada de hoy no solo marca el arranque deportivo, sino también el acto protocolar que contará con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participará de la largada oficial frente al Palacio Municipal, acompañando a autoridades locales y provinciales.





Parque Anchorena, el corazón del rally





El centro operativo de la competencia está instalado en el Parque Juan Anchorena, en Saavedra e Intendente Ituño, donde funciona el Parque de Servicios y se concentra gran parte del movimiento de equipos y público.





La actividad comenzó esta mañana con el tradicional shakedown en el sector El Cocal, un tramo de 2,60 kilómetros utilizado para que los equipos ajusten la puesta a punto antes del inicio formal de la carrera.





Entre las 10:00 y las 11:30 giraron las clases RC5, RC4 y RC3, mientras que de 11:30 a 13:00 fue el turno de Copa Toyota, RC-MR y RC2.





Esta noche, a las 20:00, se realizará la rampa de largada promocional frente a la Municipalidad de General Madariaga, evento que contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof y que permitirá al público tomar contacto directo con pilotos y máquinas.





Sábado a pura velocidad





La competencia propiamente dicha comenzará mañana sábado 28 de febrero a las 09:23 con el primer rulo del día, que incluirá tres tramos clásicos del rally madariaguense:

El Cocal – El Rebelde (10,70 km)

La Larga – Las Tres Marías (10,30 km)

3 Caminos – Los Horcones (14,45 km)





Luego del paso por asistencia y reagrupamiento, los mismos sectores se repetirán por la tarde. La jornada sumará más de 70 kilómetros cronometrados.





Domingo decisivo y Power Stage





El domingo 1 de marzo se disputará la segunda y última etapa, que comenzará a las 09:13 con el especial 6 de Octubre – 3 Caminos (18,10 km), seguido por Zorzales (5,90 km) y una nueva pasada por La Larga – Las Tres Marías (10,30 km).





Por la tarde se repetirán esos tramos, cerrando con la última pasada por La Larga – Las Tres Marías como Power Stage, sector que otorgará puntos extra y definirá buena parte del campeonato en su arranque.





La etapa final superará los 68 kilómetros de velocidad y la competencia completará un total de 12 pruebas especiales y 139,50 kilómetros cronometrados.





La verificación técnica final se realizará desde las 15:00 del domingo, momento que dará paso a la ceremonia de premiación en el Parque de Servicios.





Un clásico con historia reciente





En las últimas ediciones del Rally Pagos del Tuyú, los ganadores fueron:

2025: Federico Villagra y Leonardo Suaya (Citroën C3 Rally2)

2024: Gastón Pasten y Matías Ramos (Škoda Fabia Rally2)

2023: Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia Rally2)

2022: Martín Scuncio y José Díaz (Hyundai i20 Rally2)

Con caminos exigentes, sectores técnicos y la clásica velocidad del llano bonaerense, Madariaga vuelve a ser protagonista del calendario nacional.





Hoy, con la largada oficial y la presencia del gobernador Axel Kicillof frente al Palacio Municipal, comienza un fin de semana que promete emoción, espectáculo y un fuerte impacto turístico y económico para la región.