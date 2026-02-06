MADARIAGA creyó gestionar un crédito del Banco Nación y le vaciaron las cuentas

MADARIAGA

Una vecina fue víctima de una estafa virtual luego de intentar acceder a un supuesto crédito que vio promocionado en redes sociales. Tras una serie de contactos telefónicos y mensajes por WhatsApp, terminó realizando transferencias de dinero y detectó movimientos no autorizados en sus cuentas.





Según surge de la denuncia, cerca de las 11 de la mañana la mujer navegaba por Facebook cuando observó una publicación atribuida al Banco Nación en la que se ofrecían préstamos con tasas accesibles. Al hacer clic, fue derivada a un chat de WhatsApp donde aparecía el logo de la entidad bancaria.





Poco después recibió llamados de un hombre que le indicó los pasos a seguir para avanzar con el supuesto trámite. Bajo esa modalidad, la víctima ingresó a la aplicación del banco y efectuó transferencias por $100.000 y otros $226.152,95 a distintas cuentas que le fueron indicadas.





Los estafadores incluso le pidieron verificar datos en internet y enviar capturas de pantalla, mientras continuaban guiándola telefónicamente. Con el correr de las horas, y ante nuevas exigencias, la mujer se comunicó con su hija, quien al revisar la situación advirtió que se trataba de un engaño.





Al constatar lo ocurrido, la víctima detectó además otros movimientos en su cuenta de billetera virtual y el posterior bloqueo del acceso.





Posteriormente se dirigió a la entidad bancaria para realizar el reclamo, donde le indicaron que debía radicar la denuncia penal correspondiente. La mujer manifestó que cuenta como prueba con capturas de pantalla de las transferencias realizadas.





La investigación quedó ahora en manos de la fiscalía interviniente, que buscará determinar el destino del dinero y la identidad de los responsables.