Sin lavandina ni detergente: el truco con 2 ingredientes de cocina para limpiar el tambor del lavarropas

Debido al uso diario, el tambor del lavarropas puede acumular mal olor y suciedad que luego terminan manchando la ropa. Esto se debe a los restos de jabón, el sarro y la humedad. Lo bueno es que existe un truco para limpiarlo, con dos ingredientes de cocina que seguro tenés.

Para esta técnica no hace falta gastar en productos químicos fuertes. Solo vas a necesitar vinagre blanco y bicarbonato de sodio .

Lo ideal es repetir este proceso una vez por mes , sobre todo si usás el lavarropas todos los días o si el agua de tu zona es dura.

Fuente: TN