Las tres flores para sembrar en febrero y que son ideales para jardines pequeños

Tener un patio o jardín chico no es un impedimento para llenarlo de flores y plantas lindas. En este marco, hay tres especies que son ideales para este espacio y para sembrar en febrero, logrando un rincón vibrante y alegre.

Se trata de la caléndula , la petunia y la portulaca . Son fáciles de cuidar y pueden estallar de flores en poco tiempo.

La caléndula es una de las favoritas de los que buscan resultados rápidos y sin vueltas. Es compacta, rústica y muy fácil de cuidar. Sus flores naranjas y amarillas intensas iluminan cualquier rincón, desde una maceta hasta un cantero .

Para sembrarla, podés poner las semillas directamente en tierra suelta, con buen drenaje y mucho sol . Regá seguido, pero sin encharcar. En pocas semanas vas a ver los primeros brotes.

La petunia es perfecta para lugares chicos porque se adapta a macetas, bordes de canteros y hasta jardineras colgantes. Da muchísimas flores y viene en variedad de colores .

Esta especie necesita sol y riego regular . En febrero germina bien si la tierra está húmeda y aireada. Es una opción infalible para sumar color sin ocupar espacio.

La portulaca , también conocida como flor de seda, es la aliada de los que quieren cubrir el suelo y olvidarse de los cuidados. Es bajita, tapizante y súper rendidora.

Sembrá directo en el lugar definitivo. Necesita mucho sol y poca agua . Es ideal para quienes buscan una flor que se banque el calor y no requiera atención constante.

