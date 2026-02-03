MADARIAGA: Atacó a golpes a su pareja, le aflojó dientes y todo delante de una nena de 12 años

MADARIAGA





Un grave hecho de violencia familiar se registró durante la madrugada en General Madariaga, cuando personal policial acudió a un llamado al 911 alertado por gritos y llantos provenientes de una vivienda ubicada en el barrio Kennedy.





Al arribar al lugar, los efectivos constataron una situación de extrema tensión dentro del domicilio, donde un hombre y una mujer mantenían una fuerte confrontación. Ante los gritos de auxilio que provenían del interior y la actitud hostil del masculino, el personal policial ingresó a la vivienda para resguardar la integridad de la víctima.





Según se pudo establecer, la mujer presentaba lesiones visibles en el rostro y el cuello, compatibles con golpes recientes, por lo que se procedió a separar a las partes. La víctima fue retirada del lugar junto a su hija menor de edad, mientras que el agresor continuó con una conducta violenta y agresiva.





Durante la intervención, la mujer relató haber sido hostigada verbal, psicológica y económicamente, y denunció amenazas de extrema gravedad, entre ellas el siguiente textual:





“Vos sos una put*. Te voy a matar a vos y a tus hijos. Yo alimento a tus hijos. Váyanse de mi casa, vos y la pendeja mal educada esa.”





Ante la gravedad de las amenazas y el contexto de violencia, los efectivos procedieron a reducir y aprehender al masculino, utilizando la fuerza mínima indispensable, colocándole las esposas reglamentarias para evitar que continuara con su accionar violento o pusiera en riesgo a la mujer, a la menor o al personal policial.





El agresor fue trasladado al hospital municipal para un control médico preventivo y posteriormente quedó a disposición de la UFI N° 8, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal correspondiente, mientras que la mujer y su hija también fueron asistidas en el nosocomio local.





La causa fue caratulada en el marco de violencia familiar, continuándose con las actuaciones judiciales de rigor, y se dio intervención a los organismos de protección para el resguardo de la víctima y la menor.