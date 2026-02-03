Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: Atacó a golpes a su pareja, le aflojó dientes y todo delante de una nena de 12 años

Redacción CNM febrero 03, 2026

Un grave hecho de violencia familiar se registró durante la madrugada en General Madariaga, cuando personal policial acudió a un llamado al 911 alertado por gritos y llantos provenientes de una vivienda ubicada en el barrio Kennedy.


Al arribar al lugar, los efectivos constataron una situación de extrema tensión dentro del domicilio, donde un hombre y una mujer mantenían una fuerte confrontación. Ante los gritos de auxilio que provenían del interior y la actitud hostil del masculino, el personal policial ingresó a la vivienda para resguardar la integridad de la víctima.


Según se pudo establecer, la mujer presentaba lesiones visibles en el rostro y el cuello, compatibles con golpes recientes, por lo que se procedió a separar a las partes. La víctima fue retirada del lugar junto a su hija menor de edad, mientras que el agresor continuó con una conducta violenta y agresiva.


Durante la intervención, la mujer relató haber sido hostigada verbal, psicológica y económicamente, y denunció amenazas de extrema gravedad, entre ellas el siguiente textual:


“Vos sos una put*. Te voy a matar a vos y a tus hijos. Yo alimento a tus hijos. Váyanse de mi casa, vos y la pendeja mal educada esa.”


Ante la gravedad de las amenazas y el contexto de violencia, los efectivos procedieron a reducir y aprehender al masculino, utilizando la fuerza mínima indispensable, colocándole las esposas reglamentarias para evitar que continuara con su accionar violento o pusiera en riesgo a la mujer, a la menor o al personal policial.


El agresor fue trasladado al hospital municipal para un control médico preventivo y posteriormente quedó a disposición de la UFI N° 8, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal correspondiente, mientras que la mujer y su hija también fueron asistidas en el nosocomio local.


La causa fue caratulada en el marco de violencia familiar, continuándose con las actuaciones judiciales de rigor, y se dio intervención a los organismos de protección para el resguardo de la víctima y la menor.



