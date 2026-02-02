Horror en Devoto: dos hermanitos de 2 y 4 años y su niñera murieron por una intoxicación con gas

Una mujer que volvía de trabajar se encontró con la peor escena posible. Sus dos hijos de 2 y 4 años inconscientes y la niñera que quedó a su cargo muerta por una intoxicación con gas en un departamento en Villa Devoto . Los chiquitos fueron trasladados al hospital, donde murieron más tarde. Todo habría sido por una intoxicación por monóxido de carbono.

La terrible escena fue descubierta por la mamá de los nenes, que esta tarde llegó a su casa en Mercedes 4451, entre José Cubas y Andrés Vallejos, y se encontró con sus hijos y la empelada inconscientes. Los vecinos escucharon los gritos de desesperación de la madre, que volvía de trabajar.

La reacción de la madre fue ir corriendo hasta la Comisaría Vecinal 11B ubicada a media cuadra. Tras el alerta fueron hasta el lugar policías, bomberos y ambulancias, según dijeron a Clarín fuentes de la Policía de la Ciudad.

Los médicos del SAME constataron que la niñera, de 32 años, se encontraba muerta. Y trasladaron de urgencia a los dos nenes al Hospital Zubizarreta, donde más tarde murieron. Al parecer, la nena de 4 años había sido estabilizada pero entró en paro y falleció.

La cuadra está vallada por la Policía mientras Bomberos de la Ciudad y operarios de la empresa Metrogas trabajan para determinar la causa de la intoxicación: si fue por inhalación de monóxido de carbono o una pérdida de gas natural.

Los técnicos de la empresa aguardaban poder ingresar al departamento para ver qué fue lo que pasó.

"Según las primeras estimaciones, se trataría de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono", dijeron a Clarín fuentes de la empresa Metrogas. Es decir, por el mal funcionamiento de un artefacto. Así, se inclinaron por descartar una pérdida de gas de un caño. Aunque restan las pericias oficiales.

La primera medida que tomaron fue cortar el suministro de gas en la zona y evacuar el edificio.

"Mi nuera hace varios días me dice que se siente olor a gas. Es un edificio nuevo, de hace pocos años", dijo a Clarín Adriana, una vecina que estaba en la calle observando el operativo.

Esta noche el cuerpo de la niñera seguía dentro del departamento, mientras que los padres de los nenes se encontraban en el Hospital Zubizarreta, donde fueron de inmediato junto a las ambulancias.

La autopsia a las víctimas sería este martes. El hallazgo de los cuerpos fue cerca de las 18 y la data de muerte del cuerpo de la niñera indica que estaría sin vida desde las 14, según puso saber Clarín de fuentes que trabajan en el lugar.

El 1° de julio del año pasado, y también en Villa Devoto, cinco integrantes de una familia murieron por una intoxicación con monóxido de carbono. En el hecho se salvó un bebé de un año y medio.

Ocurrió en Sanabria 3768. Las víctimas fueron identificadas como Demetrio De Nastchokine (79), Graciela Just (74), Andrés de Nastchokine (43) y Marie Lanane (42), de nacionalidad francesa; y Elisa (4), hija de Andrés y Marie; quienes habían viajado desde Italia para reencontrarse con su familia en Buenos Aires.

El bebé también se intoxicó y sufrió una neumonía, pero fue rescatado a tiempo y tratado primero en el hospital Zubizarreta y luego en el Gutiérrez. Quedó fuera de peligro y al cuidado de familiares.

Según se supo por las pericias, la pérdida de monóxido de carbono se produjo en una caldera que tenía fallas en su conducto de ventilación y que habían sido emparchadas con sellador

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín