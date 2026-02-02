Los incendios en Chubut no cesan y descubren una red de falsos voluntarios que vendían las donaciones que llegaban a Cholila

El fuego en Chubut continúa voraz. Y en las últimas horas, el incendio forestal avanza hacia la localidad de Cholila, que quedó envuelta en un escándalo. El propio intendente denunció una red de "falsos voluntarios" que comercializaban elementos enviados desde Bariloche para asistir a los vecinos damnificados. Es decir, vendían las donaciones.

El domingo por la noche, mientras Silvio Boudargham denunciaba la fraudulenta maniobra, el fuego se encontraba a aproximadamente un kilómetro de la Ruta Nacional 40 y a unos tres kilómetros del empalme con la Ruta Provincial 71, que estuvo cortada durante varias horas. Ahora, volvieron a habilitarla pero con suma precaución ya que todavía quedan varios vehículos de emergencia que continúan operando en la zona.

El avance de las llamas hizo que las autoridades solicitaran transitar sobre la Ruta Provincial N°15, que une a Cholila con Leleque, aunque advirtieron que se haga con precaución.

Las llamas avanzaron durante las últimas horas y uno de los sectores más afectados es el de Mallín del León. Allí, los bomberos y brigadistas concentran una de las tareas más arduas para combatir el fuego.

Por lo pronto, las condiciones climáticas son adversas. Hay altas temperaturas (regía una alerta roja por calor) y una sequía alarmante. Sin embargo, el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trae alivio: se aguardan precipitaciones para los próximas horas. Esto podría atenuar en parte la voracidad del incendio.

Según el SMN, la zona patagónica tendrá una baja de temperatura, y lluvias para lunes y martes. En tanto, las máximas no superarán los 20°C.

En tanto, a Chubut llegó una comitiva de bomberos y equipamiento de la provincia de Buenos Aires. En total, cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales arribaron desde territorio bonaerense.

El operativo desplegado por el gobierno de Axel Kicillof, con la coordinación del ministro de Seguridad de PBA Javier Alonso, incluye 17 vehículos adaptados para la emergencia: 14 camionetas 4x2 y 4x4, un autobomba 4x4 y dos UTV con kit forestal.

El intendente de Cholila, Silvio Boudargham, sorprendió este domingo. Cuando se aguardaba que informe sobre los incendios, el mandatario comunal denunció una red de "falsos voluntarios" que estaban comercializando las donaciones llegadas desde Bariloche.

Boudargham, quien participa activamente dentro de los operativos de asistencia a los damnificados, se presentó personalmente en la comisaría local y denunció a una red de personas: “Traían donaciones desde la localidad de Bariloche y, en lugar de entregarlas a los vecinos, las vendían para su propio beneficio”, confirmó el mandatario comunal.

La irregularidad comenzó a ser detectada con los tanques de agua de 1.200 litros, que comercializaban entre $100 mil, y $ 150 mil para las personas necesitadas. Uno de los camiones fue interceptado por agentes policiales y quien lo manejaba advirtió que de los 60 bidones, solo 5 o 6 llegaban para los damnificados. El resto era comercializado.

Inicialmente se identificaron al menos dos personas que realizaban las maniobras fraudulentas, pero la policía está periciando los celulares y no descartan que haya mayor cantidad de implicados y de venta de diferentes donaciones.

Ahora, tras la denuncia de Boudargham, la investigación quedó en manos de la Fiscalía de la Comarca Andina.

El episodio denunciado trajo mucha indignación en la comunidad sureña y puso en alerta a las autoridades sobre un mayor contralor en el destino de las donaciones en situaciones de emergencia. Por lo pronto, la Justicia evalúa responsabilidades y busca llegar a fondo con el alcance del fraude.

