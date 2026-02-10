Los desgarradores mensajes de despedida de la familia del hombre que mataron a tiros en su casa en Moreno

NACIONALES

Tras el asesinato de Maximiliano Jonatan Requejo Pozzi , el hombre que fue acribillado a balazos en la puerta de su casa , en el partido de Moreno, familiares y allegados expresaron su dolor a través de las redes sociales con sentidos mensajes de despedida.

“Yo te voy a recordar así hermano, te fuiste y mi corazón se partió en mil pedazos , hoy me toca ser la fuerte”, publicó en Facebook la hermana de la víctima.

“Busco respuestas y no las tengo, pero me quedo con que los que te conocimos sabemos que eras un gran papá, esposo y hermano . Y sobre todo, un luchador que laburabas para tu familia. Un hombre honrado , cascarrabias, pero te amaba hermano . ¿Ahora qué hacemos?“, continúa el mensaje.

“Sé que estas con mamá y es lo que siempre quisiste, vuela alto hermano. No hay palabra para lo que sentimos los que quedamos, porque el vacío que nos dejaste nadie lo podrá ocupar. Cuídanos , cuida a tus hijos y mujer, y a nosotros, porfa hermano”, concluyó la despedida.

Otros allegados a Pozzi, respondieron la misma publicación con palabras dedicadas a él, lamentando la trágica pérdida . “Siempre fue muy especial, era muy noble, de gran corazón. QEPD negrito ”, escribió un amigo del hombre.

“Así es Yami, nuestro hermano se convirtió en un hombre honorable, él era un gran papá, siempre con sus hijos para todos lados, trabajador incansable como su mamá. Hoy se abrazan, están juntos y saber que la tiene para él solo, eso me ayuda”, comentó otra hermana de Pozzi, atravesada por el dolor.

El ataque ocurrió el sábado por la noche, en la localidad de La Reja , sobre la calle Santa Cruz al 2700 . Pozzi salió a la vereda porque un hombre le tocó el timbre. Después de saludarlo, el visitante sacó un arma y le disparó a quemarropa en cuestión de segundos.

La impactante escena ocurrió frente a dos nietas que presenciaron todo , y un vecino que estaba caminando por la cuadra. En total, recibió dos disparos, uno en la axila y otro en la panza .

El hombre, desesperado , le pidió a la nena que estaba presente que llamara urgente a su abuela para que lo ayudara. Por su parte, el asesino escapó a bordo de un auto que lo esperaba a pocos metros. Todo fue registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

El hombre fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega , donde permaneció internado durante dos días. Este lunes, finalmente, se confirmó su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo , de la UFI N° 2 de Moreno, quien ordenó revisar todas las cámaras de la zona para reconstruir la ruta de escape del asesino. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Fuente: TN