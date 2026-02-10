Encontraron a un hombre muerto en el Parque Saavedra: tenía un cuchillo clavado en el pecho

NACIONALES

Un macabro hallaz go se produjo este martes en el Parque Carlos Mugica , en el barrio de Saavedra, donde un hombre fue encontrado muerto y con un cuchillo clavado en el pecho .

El cuerpo fue visto esta mañana por un paseador de perros que estaba recorriendo el lugar y dio aviso a la policía. Los efectivos llamaron al SAME, que constató la muerte.

La zona se encuentra vallada y la policía colocó un gazebo para trabajar sobre el cuerpo de manera preliminar. De esta forma, lograron identificar a la víctima. Se trata de un hombre de 63 años cuyas siglas son C.A.T.

La primera hipótesis es que se trató de una pelea entre dos personas que viven en la calle . La causa quedó en manos del fiscal José María Campagnoli e interviene la División de Homicidios y el Cuerpo Médico Forense.

“El cuerpo no presentaba otras lesiones o signos de defensa. Todavía no se puede afirmar si se trató de un homicidio o un suicidio”, señalaron fuentes del caso a Clarín .

Dos personas en situación de calle aseguraron haberlo visto caminando por el parque en horas de la madrugada, entre las 00 y las 2 de este martes.

“Primero pensé que estaba durmiendo”, aseguraron otros testigos de la zona en diálogo con América . Además, mencionaron que estaba bien vestido : con camisa, pantalón y zapatos.

Fuente: TN