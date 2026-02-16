“Le arrebataron la vida”: el fuerte testimonio del hermano del joven asesinado durante el Carnaval en Mercedes

NACIONALES

El hermano de Braian Cabrera , el joven de 18 años que fue asesinado durante los festejos de Carnaval en Mercedes , relató el dramático momento en el que ocurrió el ataque y reclamó justicia. “Tenía una vida por delante y se la arrebataron”, denunció.

Carlos, que fue testigo del crimen, contó que el conflicto empezó con una pelea a pocos metros de donde se encontraban.

“Empezó la pelea del otro lado, me empezaron a bardear y me pegaron entre todos. Los encaré y tiraron dos tiros al aire. Me trajeron para esta zona a las piñas y ahí saltó mi hermano”, explicó en declaraciones a Buena Semana ( TN ).

De acuerdo con su testimonio, la situación escaló y terminó con el ataque fatal. “Se pelearon y la mujer le pegó un tiro en la cabeza. El abuelo fue quien le dio a ella el fierro. Vi todo, cayó adelante mío”, sostuvo.

Conmovido, el joven pidió que los responsables reciban una condena: “Me lo mataron en este corso y yo quiero justicia, que paguen lo que tienen que pagar. Que se pudran en la cárcel. Era mi único hermano varón”.

Todo ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre la avenida 29, entre 24 y 22, mientras se desarrollaban los festejos y un banda tocaba en el escenario.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores con el relato de los testigos, una discusión escaló en segundos. En determinado momento del conflicto, uno de los involucrados sacó un arma y empezó a disparar.

Los balazos impactaron directamente en Brian Cabrera, quien sufrió heridas en la cabeza y en el pecho y se desplomó. Enseguida se interrumpió la fiesta y las familias, entre gritos, comenzaron a correr desesperadas para refugiarse.

Cabrera fue traslado de urgencia al hospital Blas Dubarry donde llegó en estado crítico. Los médicos intentaron estabilizarlo y quedó internado, pero dos horas después el chico sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció.

La Secretaría de Seguridad confirmó que, a partir del relato de los testigos y al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la policía desplegó un operativo cerrojo que permitió identificar a dos sospechosos.

Los acusados fueron María Luján Auza , de 33 años, y Martín Ezequiel Auza , de 19, a quien se le secuestró el arma que habría sido utilizada en el ataque.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Fuente: TN