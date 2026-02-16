El dolor de la hermana del chico asesinado en los festejos del carnaval en Mercedes

La hermana de Brian Cabrera , el joven de 18 años asesinado a tiros en los corsos de Mercedes , rompió el silencio con un testimonio desgarrador.

“Fueron a matar al que se les cruzaba. ¿Por qué te pensás que llevaron un arma?” , dijo Lucía en diálogo con TN , en medio del velorio del chico. “Le arruinaron la vida a todos, a mí, a mi papá, a mis hermanos”, expresó entre lágrimas.

Según la reconstrucción de los hechos, todo comenzó con una discusión durante los festejos, mientras una banda tocaba en el escenario. En segundos, la pelea escaló y uno de los involucrados sacó un arma y disparó . Los balazos impactaron de lleno en el joven, que recibió heridas en la cabeza y el pecho.

Brian fue trasladado de urgencia al hospital Blas Dubarry en estado crítico. Los médicos intentaron estabilizarlo, pero dos horas después sufrió dos paros cardiorrespiratorios y murió.

Los acusados fueron identificados como María Luján Auza , de 33 años, Martín Ezequiel Auza , de 19, y el último detenido es Omar Teodoro Auza , de 54 años. Al más joven le secuestraron el arma que habría sido utilizada en el ataque.

“ Él no se peleó, solo fue a separar. María Auza fue la que disparó. No sé si tenían problemas de antes, pero acá en Mercedes nos conocemos todos”, contó. La joven apuntó directamente contra los acusados y su entorno: “ Esta familia ya mató antes , nunca fueron presos porque trabajan para la policía. Quiero que se pudran en la cárcel”.

“El que entrega el arma a María Auza es su papá, Omar Auza. Todos los años van armados. Si no van con una pistola, van con un cuchillo o con lo que sea”, denunció Lucía.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes , que intenta determinar las circunstancias exactas del crimen.

Mientras tanto, la familia Cabrera exige respuestas y reclama que los responsables paguen por lo que hicieron. “Mi hermano era trabajador, estudiaba, estaba terminando su casa, le gustaba jugar al fútbol, era su locura”, recordó su hermana.

“Queremos justicia. Que paguen todos los que tengan que pagar” , cerró Lucía, que celebró la detención del padre de la acusada al enterarse en vivo de la noticia.

Fuente: TN