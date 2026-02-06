La planta ideal para rincones chicos: crece en vertical y no invade el espacio

No todas las plantas funcionan bien en los rincones del hogar. Muchas crecen hacia los costados, chocan con muebles o terminan ocupando más lugar del previsto, algo que se nota especialmente en departamentos o espacios reducidos. Por eso, para las esquinas conviene elegir especies de porte vertical y crecimiento controlado .

Una gran opción es la drácena reflexa , una planta de interior que se desarrolla hacia arriba, mantiene una forma compacta y no se expande lateralmente. Su estructura permite ubicarla en rincones sin interferir en la circulación ni recargar visualmente el ambiente.

La drácena reflexa conserva un porte ordenado incluso con el paso del tiempo. A diferencia de otras plantas populares, no necesita podas constantes ni reubicaciones frecuentes para mantener su forma.

Tolera bien la luz indirecta , se adapta a interiores y requiere riegos moderados, lo que la convierte en una opción práctica para el día a día. Además, su follaje aporta presencia sin saturar el espacio.

Fuente: TN