La Fraternidad se reunirá otra vez con el Gobierno y podrían desactivar el paro de trenes de este jueves

NACIONALES

El gremio ferroviario La Fraternidad se reunirá con el Gobierno para intentar destrabar el conflicto salarial y desactivar el paro de trenes de este jueves 5 de febrero. El encuentro será a las 11 y el Ejecutivo puede dictar la conciliación obligatoria .

En la última reunión, las autoridades de la Secretaría de Transporte les ofrecieron a los maquinistas una recompensación de 1% para los salarios de enero. Esa propuesta fue calificada por el gremio como insuficiente.

El secretario general del sindicato, Omar Maturano , adelantó que escucharán la oferta del Gobierno y luego decidirán si levantarán o no el paro de este jueves.

“ Creo que la oferta del Gobierno será del 12% y si nos dan eso, no vamos a aceptar . Pedimos un aumento del 18% más la inflación de este mes“, adelantó Maturano a radio La Red .

El sindicalista explicó que los trabajadores ferroviarios perdieron un 40 porciento del poder adquisitivo desde 2023, y contó que un maquinista cobra $1.500.000 con 10 años de antigüedad.

El gremio busca que el salario sea de al menos $2.200.000. “El Gobierno viene pisando las paritarias desde al año pasado”, señaló.

En otro tramo, Maturano indicó que la Secretaría de Transporte puede dictar la conciliación obligatoria. “En ese caso, la vamos a acatar, no guste o no ”, deslizó.

Si La Fraternidad no llega a un acuerdo con el Gobierno, este jueves 5 de febrero, los trenes no funcionarán por una medida de fuerza gremial.

Las líneas de trenes que no circularán por 24 horas son las siguientes:

También afectará a los servicios de larga distancia y de carga .

Bajo el título “ Los trabajadores no aceptamos limosnas ”, el gremio que nuclea a los maquinistas ratificó el paro de trenes para este 5 de febrero.

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un plan de lucha que inicia el próximo jueves 5 de febrero con un Paro General de 24 horas. Por lo que no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC”, indicaron desde La Fraternidad.

Fuente: TN