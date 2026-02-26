La familia Gassioles llegó a Madariaga y quedó a un paso de completar la travesía “De mar a mar”

MADARIAGA

Después de casi dos meses de recorrido a caballo desde Chile, Hugo Gassioles y sus hijos Eloy y Tobías arribaron este jueves 26 de febrero a General Madariaga, avanzando en la recta final de la travesía ecuestre “De mar a mar”, el proyecto que une el Océano Pacífico con el Atlántico.





La llegada a la ciudad se vivió como un verdadero acontecimiento. Antes de ingresar al casco urbano, los jinetes realizaron una parada en el Club de Campo El Modelo, donde se organizó un punto de encuentro. Desde allí, junto a vecinos y acompañantes, avanzaron a caballo hacia el centro madariaguense.





El ingreso fue encabezado por el intendente Esteban Santoro y culminó frente al Palacio Municipal. Durante el trayecto, los Gassioles recorrieron calles céntricas escoltados por Bomberos Voluntarios, mientras familiares, integrantes del gabinete municipal y vecinos se sumaban al recibimiento. La Flor del Pago también formó parte de la bienvenida, en una escena cargada de identidad tradicionalista, acompañada por la música de Argentino Luna que aportó un marco bien gauchesco al momento.





La expedición comenzó el 4 de enero en Llico, Chile. Desde allí, Hugo, Eloy y Tobías atravesaron la Cordillera de los Andes y recorrieron extensas llanuras argentinas hasta alcanzar territorio bonaerense. Con la llegada a Madariaga, el objetivo está cada vez más cerca: tocar las aguas del Atlántico y completar el desafío.





Si bien se estima que este viernes 27 de febrero podría concretarse el arribo a la costa, desde el entorno de los jinetes evitan confirmar horarios o lugares exactos. El tramo final dependerá del ritmo de los caballos, el clima y las condiciones propias de una travesía de esta magnitud.





Mientras tanto, la comunidad sigue cada paso a través de las redes sociales, especialmente en la cuenta @demaramar.oficial, donde se comparten imágenes y novedades del recorrido.