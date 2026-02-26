La despedida al adolescente de 14 años abatido por un policía en Lanús: “Te robaste el cielo guachín”

NACIONALES





Alejo Jairo Zahir Mesa (14) murió este lunes por la tarde tras ser baleado por un fracontirador de la Policía Federal Argentina (PFA) que, al ser abordado por el menor y sus tres cómplices, se defendió a los tiros para evitar el robo de su moto.

Este miércoles, familiares y amigos del adolescente le dieron el último adiós al estilo “tumbero”: con disparos al aire y una caravana de motos, cuyos conductores hicieron resonar sus motores a lo largo de todo el recorrido, recordaron al delincuente por las calles de Monte Chingolo, su barrio.

“Mal ahí Zahir, compañero, te fuiste. Ni me imaginé que un guacho así como vos se iba a ir, mal ahí guachín. Cuidá a tu familia y te robaste el cielo guachín. Con solo 14 años no caigo todavía Zahir, descansá en paz ranchito”, reza el mensaje que Agustín, un amigo de Zahir, posteó en Instagram Stories.

El mensaje fue acompañado por la imagen de una remera que la familia del delincuente fallecido confeccionó para darle el último adiós, con una foto de Zahir subido a una moto de color rojo.

“Así festejan la muerte de un chorrito. Después los chorritos van a festejar la muerte de un policía y usando su pistola. Todo vuelve, manga de antichorros. La concha de toda la Policía bien puta. Y de la gente sin vida”, fue otra de las historias que circularon por redes sociales, en la que apuntaron contra aquellos que celebraron el trágico final de Zahir.

Por su parte Brian, otro amigo de Zahir, posteó una foto con dos armas de fuego y un sentido mensaje para su “hermano”. “Te voy a extrañar toda mi vida no lo puedo creer hermanito todavía. Por qué si era una re persona guacho”, escribió.

En el video que encabeza esta nota se observan detalles de la caravana con la que familiares y amigos despidieron a Zahir. Entre disparos al aire y el ruido incesante de los motores de las motos que acompañaban la columna, su círculo más cercano se hizo sentir en Monte Chingolo, de donde el menor era oriundo.

Fanático del fútbol, Zahir jugaba en el Club Atlético Juventud de Lanús, desde donde difundieron un emotivo mensaje de despedida. “El club juventud Lanús se encuentra de luto por la partida un gran jugador, acompañamos a toda su familia en los sentimientos. Te vamos a recordar siempre como un gran jugador y un gran chico que daba todo en cada partido. Zahir Por Siempre”, reza la publicación.

El caso

En medio de un enfrentamiento entre un miembro del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la PFA, y cuatro delincuentes armados que quisieron robarle la moto, Zahir murió tras recibir un disparo.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles Donato Álvarez y Lynch, en la zona conocida como Vías Muertas.. A través de un llamado al 911, que alertó sobre una persona herida de arma de fuego, personal policial se dirigió al lugar.

Las autoridades hablaron con la víctima del robo, un sargento primero de la PFA, de 48 años, quien relató que se encontraba circulando en su motocicleta por la zona y, al llegar al cruce mencionado, fue interceptado por cuatro personas que se desplazaban en dos motos y que intentaron asaltarlo.

Ante la situación, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y se produjo un enfrentamiento armado que dejó herido de gravedad a Zahir, uno de los ladrones. Murió al poco tiempo en el lugar. Los otros tres sospechosos lograron escapar y permanecen prófugos. En tanto, el agente no sufrió lesiones.

Los peritos trabajaron en la recolección de pruebas y testimonios. De esta manera, secuestraron el arma de fuego del policía involucrado, al tiempo que incautaron el arma utilziada por los delincuentes.

El fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, interviene en el caso y dispuso el traslado del cuerpo del joven fallecido a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.



