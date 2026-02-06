La abogada argentina acusada de hacer gestos racistas quedó detenida en una comisaría de Brasil

En las últimas horas, la Policía de Brasil detuvo a Agostina Paéz , la abogada argentina acusada de hacer gestos racistas tras una discusión con los empleados de un bar en Río de Janeiro .

Según confirmaron fuentes policiales, quedó alojada en una comisaría de Rio de Janeiro y podría ser trasladada en las próximas horas al Complejo Penitenciario de Bangu.

Páez , de 29 años, está imputada por el delito de injuria racial , que contempla una pena de 2 a 5 años de prisión. Por este motivo, tiene prohibida la salida del país, se le retuvo su pasaporte y, hasta el momento, tenía colocada una tobillera electrónica

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN