MADARIAGA: Se perdieron polideportivos de clubes y hay menos opciones deportivas para las niñas en la ciudad

MADARIAGA





Esta mañana CNM Radio planteó un problema que hay en la sociedad local y que se replica en muchas ciudades del interior del país: mientras el fútbol contiene a los niños de entre 6 y 14 años las actividades para las nenas quedan restringidas a muy pocas disciplinas. A eso se le suma que muchos clubes han apostado a montar canchas de Papi Fútbol en sitios donde antes se hacia cestoball, voley, handball o patín.





Durante una entrevista realizada al ex secretario de Deportes de la Municipalidad de General Madariaga, Martín Cottini, dejó definiciones contundentes al analizar la realidad del deporte infantil en la ciudad, especialmente en lo que respecta a las oportunidades para niñas de entre 6 y 12 años y el rol que cumplen —y muchas veces deben forzar— los clubes barriales.





La charla se dio en el marco de una conversación más amplia sobre el deporte como herramienta de inclusión social, donde surgió una preocupación concreta: mientras los varones cuentan con múltiples alternativas deportivas, las opciones para las nenas siguen siendo limitadas y, en muchos casos, condicionadas por factores económicos y culturales.





“Cuando el Estado no acompaña como corresponde, los clubes terminan prostituyéndose para poder sobrevivir”, lanzó Cottini, en uno de los pasajes más fuertes de la entrevista.





El rol de los clubes como contención social





Cottini remarcó que los clubes cumplen una función que va mucho más allá de lo deportivo. En los barrios, son espacios de contención, formación y pertenencia, especialmente para niños y niñas que encuentran allí un ámbito de cuidado y acompañamiento.

“Yo he estado en muchas reuniones con clubes, cuando venían a pedir ayuda al Estado municipal, y queda clarísimo que son ellos los que sostienen a los chicos y a las chicas en cada barrio”, señaló.





Sin embargo, advirtió que esa función social muchas veces se ve tensionada por la falta de recursos, lo que obliga a las instituciones a tomar decisiones que desvirtúan su esencia.

“Cuando un club tiene que pensar más en cómo recaudar que en cómo formar, algo está fallando”, sostuvo.





Pocas opciones para las nenas





Uno de los ejes centrales del debate fue la desigualdad de oportunidades deportivas entre varones y mujeres en edades tempranas. En ese punto, Cottini coincidió con el planteo surgido en el programa: fútbol, básquet y vóley históricamente han tenido mayor desarrollo en categorías masculinas, mientras que para las nenas el abanico es mucho más reducido.

“Muchas veces cuando se habla de deporte para nenas se piensa directamente en hockey, y el hockey no siempre es accesible. Necesitás el palo, la indumentaria, y termina siendo visto como algo elitista”, explicó.





Si bien reconoció que existen otras disciplinas, como el patín, advirtió que no alcanzan para cubrir la demanda ni para garantizar igualdad real de acceso.





Historia deportiva y deuda pendiente





Cottini recordó que la ciudad tiene una rica tradición deportiva, con logros importantes en torneos juveniles y regionales, pero marcó que esos éxitos estuvieron mayoritariamente vinculados a equipos masculinos.

“Madariaga siempre tuvo muy buenos equipos, que fueron por medallas y las consiguieron, pero en su mayoría de la categoría hombres. Eso también habla de una deuda que todavía está pendiente”, afirmó.





Para el ex funcionario, el desafío es generar políticas deportivas que no reproduzcan estereotipos y que permitan que las niñas encuentren su lugar en el deporte desde edades tempranas, sin barreras económicas ni culturales.







