Kicillof anunció la culminación de las 70 viviendas durante la largada del Rally 2026

MADARIAGA

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes la largada oficial del Campeonato 2026 del Rally Argentino y el Mar y Sierras en General Madariaga y aprovechó el acto para realizar un anuncio de fuerte impacto local: la reactivación de 70 viviendas que estaban paralizadas en el distrito.





Durante su discurso, el mandatario provincial vinculó el evento deportivo con la presencia activa del Estado. “Una fiesta así necesita un Estado que se haga cargo. Estas cosas no pasan solas: necesitan inversión, dedicación y trabajo”, sostuvo ante el público que se acercó al Palacio Municipal para presenciar la rampa simbólica.

Kicillof remarcó que este tipo de competencias no solo representan un espectáculo automovilístico, sino que dinamizan la economía regional. “Esto es trabajo para ustedes y diversión para todos. Sin estas actividades después tampoco hay comercio ni movimiento económico”, afirmó, subrayando que la Provincia considera a estas fiestas como una inversión que vuelve en empleo y desarrollo local.





“Es un ejemplo de trabajo conjunto”





Uno de los ejes centrales del mensaje del gobernador fue la articulación política con el intendente local, pese a pertenecer a espacios distintos. “Aunque tengamos colores políticos diferentes, cuando las cosas son para la gente tenemos que estar juntos”, expresó, en referencia al jefe comunal Esteban Santoro.





“Soy gobernador y estoy acá con un intendente de otro signo político porque esto es para que pase. Es un ejemplo que otros deberían seguir”, agregó, planteando que la ciudadanía vota para que los dirigentes gestionen soluciones y no para profundizar diferencias.





Inversión en infraestructura, ambiente y producción





Además del anuncio de las viviendas, Kicillof confirmó la llegada de maquinaria y equipamiento para el distrito. Se entregó un tractor y herramientas destinadas a la refacción y mantenimiento de la reserva provincial local, así como un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos y equipamiento para trabajadores de plantas de reciclado.

En esa línea, también anticipó una fuerte inversión para la puesta en valor de la Reserva Provincial Laguna Salada Grande, señalando que cuando asumieron la gestión el predio se encontraba abandonado. “Muy pronto vamos a tener la reserva disponible para que la puedan disfrutar todos y todas”, afirmó.





Respecto al plan habitacional, el gobernador fue enfático: “Había 70 casas que estaban abandonadas. Vamos a hacer la infraestructura y terminarlas. Hoy que en muchos lugares está todo parado, nosotros venimos a anunciar obras, venimos a anunciar maquinaria y venimos a anunciar viviendas para Madariaga”.





El evento, que se desarrolla del 27 de febrero al 1° de marzo, incluye tres etapas y un recorrido cercano a los 140 kilómetros en caminos rurales que atraviesan distintos distritos bonaerenses. Para Kicillof, este tipo de competencias consolidan la identidad automovilística de la provincia. “La Provincia de Buenos Aires es la provincia más fierrera de la Argentina. Es la provincia del rally, de los autos y de las carreras”, expresó con entusiasmo, destacando que se trata de un espectáculo “para toda la familia”.





En el acto también se destacó el acompañamiento del Gobierno bonaerense para la realización del evento, considerado uno de los más importantes del calendario regional.

Acompañaron la actividad el intendente de General Madariaga, Esteban Santoro; el presidente de la Asociación Civil Rally Argentino (ACRA), Fernando Scarlatta; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el responsable de la Federación Mar y Sierras, Oscar Milani; el coordinador de la categoría regional, Alejandro Flores; y el dirigente Osvaldo Goicoechea, entre otras autoridades provinciales, municipales y representantes del automovilismo deportivo.