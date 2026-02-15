Juguetes, nostalgia e identidad: el fenómeno “kidult” crece entre adultos

NACIONALES

El coleccionismo combina la nostalgia, la identidad y el placer intelectual. Se lo considera un hábito que motiva a conseguir piezas únicas y preservar recuerdos.

En muchos casos, quienes sostienen esa pasión forman parte de lo que hoy se denomina kidult —combinación de kid (niño) y adult (adulto)—: personas de entre 25 y 45 años que mantienen aficiones e intereses asociados a la infancia o la adolescencia. Principalmente, consumen juguetes, figuras de acción, cómics y productos de la cultura pop , impulsados por la nostalgia y la búsqueda de bienestar emocional.

Por ese vínculo que construyeron en la infancia, Pablo Avendaño y Elían Aguilar son ese tipo de coleccionistas. Ambos tienen tienen desde muñecos de Magneto hasta cómics firmados por los autores originales. En una entrevista con TN , ellos coincidieron en que no hay edad para el coleccionismo de figuras de acción.

Pablo Avendaño (41) es creador de contenido en YouTube e Instagram. Es conocido en redes sociales bajo el nombre “Magnus Mefisto”. Además de contar con más de 2 millones de suscriptores, tiene una vitrina con más de 40 Magnetos —el icónico antagonista de los X-Men—. También se acomodan en los estantes figuras de terror como Chucky, Drácula, Frankenstein, películas viejas y decenas de funkos y superhéroes.

Según él, esta pasión empezó casi de casualidad. “Por mi profesión de influencer, me rodeé de otros creadores que se dedican al coleccionismo. Yo miraba sus colecciones o iba a las ferias y me encantaba todo eso”, recordó. Para Pablo era complicado tener una colección porque vivía en un departamento . El espacio reducido limitaba sus posibilidades, hasta que llegó la pandemia y pudo mudarse a un lugar más grande. Además, por el confinamiento, mucha gente vendió sus colecciones por cuestiones económicas y él aprovechó la oportunidad. El primer objeto que compró fue el auto de los Cazafantasmas y los cuatro protagonistas de la película. Desde ese momento, su colección no hizo más que crecer .

La decisión también tuvo que ver con una asignatura pendiente: “Lo compré porque de chico no lo pude tener. Mi mamá me dio muchas cosas, pero tal vez no todo lo que uno quiere en ese momento; después lo entendés más de grande”.

Orientó las compras a intereses específicos de la infancia. “ Tengo una conexión muy personal con Magneto , hasta lo tengo tatuado y mi nombre artístico es por él”, explicó. Dice que haber conocido al personaje leyendo un cómic de los X-Men, marcó su personalidad.

“ Me encanta porque siento que es una parte de mí. Es increíble la cuestión de tenerlo, podés materializar esa felicidad y decir: ‘Lo tengo, es mío’“, cuenta. Pablo considera que se perdió tanto el hábito de coleccionar como la cultura retro de las décadas de los 80, 90 o 2000.

“Antes ir y comprar un CD era un ritual, se le daba mucho más valor a algo cuando era físico, porque te costaba juntar la plata para comprarlo. Hoy sale un disco nuevo, le das play y ya está”. El coleccionista se pregunta si las nuevas generaciones se limitarán al consumo digital o volverán a elegir objetos tangibles .

Elían Aguilar (43) es periodista y realizador audiovisual. Él empezó a coleccionar cómics desde muy chico : “Yo arranqué en el 90 cuando Editorial Perfil llegó a la Argentina y trajo la importación de los cómics”. A los 9 años conoció su primer club de cómic en San Bernardo. “Mis primeras revistas fueron de Batman y Superman, en la primaria leía muchísimo”, recordó.

“Pasé por una época de no comprar nada porque no tenía plata y cuando crecí empecé a comprar y terminé definiendo lo que me gustaba ”. Con los años delimitó sus gustos y se inclinó por Marvel y escritores como Grant Morrison y Scott Snyder. Sin embargo, uno de los personajes de los cómics se destaca sobre los demás: el Flash de Wally West.

“Hoy tengo lo que llamo el museo de Flash . Debo tener más de 100 muñecos; tengo toda una habitación llena de bibliotecas con cómics y vitrinas para figuras”. Elían tiene una conexión con ese espacio: “ Me recuerda al chico que fui , es como volver a meterme en esos mundos de fantasía que a veces se convierten en lugares seguros”.

Con cada cómic y cada figura, la habitación fue tomando forma: “ Es un sentimiento muy bonito , en la biblioteca tengo los libros acomodados por orden y es muy satisfactorio llenar el hueco de un número faltante”. Con una colección completa también llega otro sentimiento, además de la felicidad: “A veces esperaba mucho tiempo, lograba completar algo y tenía una cuestión de vacío, el ‘ ¿y ahora qué? ’“.

Elían tiene muy claro el rol que cumple la colección en su casa: “ Define quién soy, es parte de mi identidad y personalidad ”. Como dijo Pablo, para él tampoco es lo mismo la digitalización o la virtualidad. “Hay que evitar la virtualidad y el consumo automático; a mí me da mucho placer entrar, leer un poco, me da mucha paz. Es un pedazo de cultura e historia”, señala.

Más allá de los personajes —Magneto o Flash—, Pablo y Elían comparten el mismo impulso: volver a ese primer asombro. Ambos comenzaron de chicos, atravesaron etapas en las que no pudieron comprar lo que querían y, de adultos, transformaron esa deuda en motor . En sus relatos aparece la misma idea, aunque no siempre la digan: identidad. Sus colecciones no son solo objetos alineados en una vitrina; son piezas que explican quiénes fueron y quiénes son .

También coinciden en algo más profundo: la necesidad de lo tangible en una época dominada por lo digital. Para ellos, tener el objeto en la mano, completar un número faltante en la biblioteca, exhibir una figura, es un ritual que otorga sentido y pausa . Frente al consumo inmediato, el coleccionismo propone tiempo, búsqueda y cuidado. Es memoria materializada.

Lejos de ser una excentricidad infantil, el coleccionismo de juguetes en adultos aparece como una forma de reconciliar etapas de la vida . Los kidults no representan inmadurez, sino continuidad. Pablo y Elían encarnan esa idea: en sus colecciones no hay una vuelta atrás, sino una manera de darle un lugar presente a aquello que los formó .

