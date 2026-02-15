José C. Paz: cuatro motochorros mataron a tiros a un oficial del servicio penitenciario que trabajaba como repartidor

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió este fin de semana al conurbano bonaerense cuando un oficial del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires fue asesinado a balazos por un grupo de motochorros que lo abordaron en un semáforo mientras trabajaba como repartidor.

Ocurrió este este sábado por la noche en el cruce de Gaspar Campos y Ruta 197, en el municipio de José C. Paz. Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, el oficial, cuyo nombre no trascendió, se había detenido ante el rojo de la señal lumínica cuando fue interceptado por dos motos .

Uno de los vehículos se detuvo delante del oficial, cortándole el paso. El otro se le colocó al lado. Los acompañantes de ambas motos bajaron y lo increparon para que les entregue sus pertenencias.

Según pudo reconstruir la investigación, el agente inicialmente accedió, pero segundos después se identificó como miembro de las Fuerzas de Seguridad y dio la voz de alto . Fue ahí que los delincuentes decidieron dispararle.

El hombre, que recibió al menos seis disparos , cayó gravemente herido. Minutos después fue asistido por vecinos y comerciantes de la zona y trasladado al Hospital Gobernador Domingo Mercante de José C. Paz, pero murió poco después debido a las graves heridas sufridas.

En tanto, los ladrones lograron escapar del lugar sin haber concretado el robo y son intensamente buscados. Aún no fueron identificados.

La secuencia registrada por las cámaras muestra otra peligrosa situación ocurrida en el mismo momento, cuando los conductores de dos vehículos, alertados por el robo, decidieron cruzar Gaspar Campos, incluso a pesar de tener el semáforo en rojo y de la intensidad del tránsito.

Según trascendió, al momento del hecho el oficial se encontraba fuera de servicio y hacía viajes como repartidor para sumar un ingreso extra. Desde la cartera de Seguridad bonaerense informaron a TN que se mantiene el secreto de sumario, por lo cual no se brindaron mayores detalles sobre la búsqueda de los delincuentes.

