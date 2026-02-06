Impactante video: colapsó el piso de una estación de servicio en Egipto y se abrió un pozo de 15 metros

En El Cairo , Egipto, el suelo de una estación de servicio colapsó de forma repentina y se abrió un pozo de unos 15 metros de profundidad. El impresionante hundimiento provocó además el derrumbe parcial de otros dos comercios linderos, y resultaron heridas al menos dos personas que se encontraban dentro de los locales al momento del incidente.

En el video se observa cómo el pavimento de la calle cede de manera progresiva hasta desplomarse dentro del pozo, lo que evidencia la rápida expansión del agujero. La escena desató el pánico: algunos conductores escaparon en sus vehículos, varias personas salieron corriendo y una multitud se acercó para observar lo ocurrido.

Los medios egipcios informaron que las víctimas tuvieron heridas graves y fracturas , pero que habían sido trasladadas al hospital y estaban estables.

De acuerdo a reportes de las autoridades, el colapso fue causado por trabajos de excavación en una obra cercana que debilitaron la estabilidad del suelo.

Equipos técnicos y de defensa civil trabajan en la zona para evaluar la estabilidad del terreno y descartar riesgos.

Es el segundo accidente de pozos en El Cairo en menos de dos meses ; un incidente similar pasó al este de la capital a principios de diciembre. En esa oportunidad, la causa fue la pérdida de un caño de agua.

Fuente: TN