Regar la tierra del potus con agua de arroz: por qué lo recomiendan y para qué sirve

NACIONALES

El potus es una de las plantas más populares para tener en casa, por ser resistente, fácil de cuidar y con hojas verdes que llenan de vida cualquier rincón. Pero hay un secreto que muchos jardineros comparten para que crezca más fuerte y con un color increíble: regarlo con agua de arroz .

Este truco casero aprovecha el agua que queda después de lavar o remojar arroz, un recurso que normalmente se tira. Sin embargo, esa agua está cargada de minerales, vitaminas del grupo B y almidón que pueden hacer ser beneficiosas para tus plantas.

El agua de arroz no es solo agua, sino que contiene nutrientes que estimulan el crecimiento de hojas nuevas y más verdes . Además, mejora la estructura del sustrato , ayudando a que las raíces absorban mejor el agua y los nutrientes.

Funciona como un fertilizante natural suave , ideal para plantas de interior que no necesitan productos químicos fuertes. Así, el potus puede lucir hojas más grandes, frondosas y con un verde mucho más intenso.

Usá esa agua como riego normal, vertiéndola sobre la tierra húmeda del potus. Aplicala cada 2 a 4 semanas para que la planta aproveche los nutrientes sin saturar el suelo.

Si bien es un método seguro, es importante no usar el agua con sal ni condimentos, ya que pueden dañar las raíces. Además, es importante hacerlo regularmente , porque el exceso de almidón puede generar hongos y atraer insectos.

Por último, este método funciona como complemento, no reemplaza a los fertilizantes comunes .

Fuente: TN