Impactante choque en Almagro: volcó un taxi y cuatro personas resultaron heridas

NACIONALES

Un impactante choque y vuelco ocurrió esta mañana en el barrio porteño de Almagro. El accidente se produjo entre un auto y un taxi , en Av. Independencia y Maza .

Según pudo saber TN , el auto Fiat Duna , que circulaba por la avenida, cruzó en rojo e impactó de lleno con el taxi , un Renault Logan , que iba por la calle Maza. Por consecuencia del choque, este último vehículo salió disparado y volcó sobre la calle.

De acuerdo a lo que trascendió, el Duna era un auto de aplicación y trasladaba a una pasajera que iba en el asiento trasero del auto. El taxi no estaba en servicio en el momento del choque; sin embargo, además del chofer, había una mujer en el asiento del acompañante .

Las fuentes oficiales confirmaron que las cuatro personas resultaron heridas . Todos fueron trasladados de emergencia a un centro de salud, con diagnóstico de politraumatismo .

Las dos mujeres fueron llevadas al Hospital Penna , mientras que a los dos choferes de los vehículos los derivaron al Hospital Ramos Mejía .

Al lugar arribó el SAME , Bomberos Voluntarios de la Estación Nº2 de Patricios y personal policial d e la Comisaría 5B, quienes realizaron las tareas correspondientes para asistir a los afectados y garantizar el orden en la vía pública.

Fuente: TN