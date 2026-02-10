Iba a trabajar, la golpearon brutalmente y le dispararon para robarle la moto: “No me mataron porque aceleré”

NACIONALES

Una mujer de 33 años se dirigía a su trabajo cuando fue interceptada por un grupo de delincuentes que comenzó a golpearla para desestabilizarla y robarle la moto.

Como ella aceleró, la persiguieron, provocaron que choque contra un auto y la atacaron a golpes en el piso.

El violento episodio ocurrió este lunes por la mañana sobre la calle Alvarado, en la localidad balnearia de Mar del Plata, cuando Estefanía, la víctima, estaba camino a su trabajo y tres motos aparecieron.

“Se pusieron de costado, una de ellos intentó sacarme las llaves, empecé a acelerar, pero me siguieron. Los acompañantes me pegaban patadas en la cabeza y las costillas para que me bajara . Empecé a tener miedo cuando sacaron un arma y tiraron para que frenara ”, contó en diálogo con 0223 .

Ante la desesperación, la mujer solo intentó llegar hasta un puesto de Prefectura, que se encuentra a unas cuadras del lugar, pero los asaltantes continuaron agrediéndola.

“Todo el camino estuvieron pegándome y me tiraban con el revólver. Cuando faltaba una cuadra para llegar me arrinconaron y choqué contra un auto ”, explicó.

“Lo que recuerdo es que salí despedida por arriba del vehículo , perdí el casco y la zapatilla. Se bajaron y como la moto estaba destruida me empezaron a pegar ahí. Eran cinco personas”, especificó la víctima.

En medio de la violenta situación frenó un colectivo de la línea 571 y una chica que vive en la zona se bajó para asistirla.

“Mi familia llegó a los 45 minutos y la ambulancia recién a la hora. Me llevaron a la clínica, me hicieron estudios y ayer me dieron el alta porque lo que encontraron fueron golpes en todo el cuerpo”, aclaró.

Sobre el brutal ataque, la mujer aseguró que la última patada que le pegaron en el pecho fue la más grave.

“ Tengo una costilla fisurada y el cuello desviado. Me dispararon muchas veces, pero como yo levantaba la velocidad no me mataron. Hoy puedo caminar, ayer no. Todavía no puedo dormir por la cantidad de dolores”, lamentó y especificó que pese al violento accionar, los asaltantes no lograron concretar el robo.

Los vecinos aseguran que los hechos de inseguridad son constantes y que los delincuentes son los mismos.

La policía se encuentra analizando los videos de las cámaras de la zona y analiza el modus operandi de los ladrones para intentar dar con ellos.

Fuente: TN