Dolor y bronca tras la muerte de un jubilado de 80 años durante un robo

A tres días de la muerte de Julio Pacheco, el jubilado de 80 años que falleció durante un robo en barrio Ameghino Norte, el dolor se transformó en reclamo. Este lunes, familiares y vecinos realizaron una protesta en la esquina de Alberto Williams y Agustín Arias, a metros del lugar donde ocurrió el hecho en la madrugada del viernes 6 de febrero.

Fabiana, una de las hijas de la víctima, expresó en Telenoche el dolor que atraviesa la familia. “Todavía no lo puedo creer lo que ha pasado, pensé que nunca iba a pasar por esto. Estoy destruida tanto yo como mis hermanos, toda mi familia”, dijo entre lágrimas.

La familia insiste en que Julio fue asesinado a golpes. “Mi papá no murió de forma natural, mi papá murió de los golpes”, afirmó su hija, y recordó que no era la primera vez que sufrían hechos de inseguridad. “El 8 de enero ya sufrió un robo, entraron y estaban mis viejos. Gracias a Dios no le hicieron nada ese día. Volvieron por una tercera vez”, sostuvo.

Según relató Fabiana, los atacantes buscaban algo en particular. “A mi papá lo mataron, lo golpearon. Algo querían, algo buscaban”, aseguró, y agregó que cree que los delincuentes eran conocidos del barrio.

Eva, la esposa de Julio, también tomó la palabra durante la manifestación y lanzó un fuerte pedido. “No podemos seguir viviendo así, todos los días va a haber un muerto por dos monedas”, expresó. Y agregó con angustia: “Este barrio lo fundamos nosotros con amor y respeto, y lo que está pasando es irreversible. Le pido a Dios que haga justicia”.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa. Fuentes del caso indicaron que el informe preliminar de la autopsia no detectó lesiones mortales visibles y sostienen que el jubilado habría sufrido un infarto en medio del episodio, cuando intentó poner en fuga a los ladrones. No obstante, se continúan recolectando testimonios y material probatorio para llegar al esclarecimiento total. Hasta el momento no se confirmaron detenciones.



