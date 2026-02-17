Hay alertas por calor y lluvias: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico para el último día del fin de semana largo

NACIONALES

El fin de semana XXL de Carnaval llega a su fin este martes 17 de febrero, en medio de condiciones meteorológicas estables en la Ciudad de Buenos Aires para quienes vuelvan de la costa a la Capital, aunque con nubosidad en aumento hacia la tarde y temperaturas más calurosas

Este martes amaneció con cielo nublado sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura que rondará los 24 grados durante la mañana. Los vientos soplarán desde el norte con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad se ubicará en torno al 87% y la visibilidad será buena.

Para la tarde, el organismo prevé cielo nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 30 grados. El viento rotará al noreste y mantendrá intensidades de entre 13 y 22 km/h. Si bien no hay anuncio de precipitaciones para la mayor parte de la jornada, hacia la noche podría registrarse una probabilidad de lluvia cercana al 10 por ciento.

Durante las últimas horas del martes, la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 25 grados, con viento del noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. El cierre del fin de semana largo, por lo tanto, se dará con ambiente cálido y sin fenómenos significativos previstos en la Ciudad.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el día se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 30. Aunque no se anticipan lluvias, las probabilidades no se descartan por completo.

Hay alertas por tormentas en Mendoza, San Luis, Córdoba, norte de La Pampa, sur de Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, Salta, Tucumán y algunos municipios de Corrientes. Estas áreas pueden verse afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora.

El miércoles mantendría características similares, pero con un leve ascenso térmico: la máxima treparía hasta los 32 grados. Recién el jueves se espera un descenso moderado, con marcas entre 19 y 29 grados, mientras que el viernes la máxima se ubicaría en torno a los 27 grados y la mínima cerca de los 19, con algo más de presencia de sol hacia el cierre de la semana.

Según lo informado por Meteored, la mayor presencia de lluvias durante la tercera semana de febrero responde al avance de sucesivos frentes e inestabilidad en el centro del país. En la Ciudad de Buenos Aires, estos fenómenos se manifiestan de manera menos intensa y, por el momento, no hay alertas meteorológicas activas. Para la última semana del mes se proyecta una disminución en los volúmenes de precipitaciones.

Fuente: Clarín