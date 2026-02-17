Comienza el juicio por el brutal crimen de Kim Gómez: “Convivimos todos los días con esta tragedia”

Desgarrado por el asesinato atroz de su hija Kim , de sólo 7 años , la vida de Marcos Gómez (34) transitó por senderos que lo pusieron al filo del abismo. También recorrió otros caminos que lo acercaron a alguna reparación. “En un momento pensé en quitarme la vida. Creí que después de su muerte, no tenía más para hacer”, rememora Marcos a pocas horas del inicio de un paso clave para empezar a dejar atrás la pesadilla.

El 18 de febrero comienza el juicio oral por el homicidio de la niña que, el 25 de febrero de 2025, fue asesinada cuando dos menores (de 17 y 14 años) robaron el auto de su madre y ella quedó sujetada del cinturón de seguridad, intentaron arrojarla por la ventanilla y quedó colgada. Su cuerpo arrastró casi 15 cuadras por calles de La Plata y luego fue hallado debajo de la carrocería, cuando los ladrones volcaron y abandonaron el coche en una zanja.

La descripción resulta espeluznante. El caso provocó conmoción pública y reacciones políticas al más alto nivel institucional. Florencia, la mamá de Kim, pudo escapar y resulta un factor clave en el juicio oral que concretará el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de la capital bonaerense. Ella vio toda la escena. Y está atravesada por el dolor. Prefirió el silencio y retraerse ante el impacto del hecho que alcanzó despliegue nacional.

Marcos, el papá, optó por otra variante. Se puso al frente de los reclamos y en estos días estuvo en el Congreso como apoyo a los cambios en la edad de imputabilidad de los menores.

“ Convivimos todos los días con esta tragedia. No nos podemos despegar de ella”, le contó Marcos a Clarín , a días de comenzar con la etapa final del proceso judicial. “Cualquier situación remite a Kim. Ahora fue retomar el contacto con el mar. Con ella, su hermano y sus primos pasamos el último verano en Claromecó. Teníamos que quedarnos hasta fin de febrero pero volví a La Plata una semana antes por un trabajo. El día del asesinato no debería haber estado en la ciudad”, se reprocha todavía el padre de la nena.

Tampoco estaba en los planes que esa tarde Kim fuera a la clase de gimnasia artística. “Tenía que empezar en marzo, pero quiso adelantarse porque estaba aburrida”, recuerda. Es decir: fueron dos coincidencias fatales las que pusieron a la niña en ese lugar, ese día.

El 25 de febrero de 2025 al anochecer, en la esquina de avenida 72 cerca del cruce con la 25, dos adolescentes abordaron un Fiat Palio rojo , de tres puertas que esperaba la habilitación del semáforo para seguir la marcha.

Los agresores se abalanzaron sobre la conductora. A los empujones la obligaron a salir y ella quedó en el medio de la calle mientras gritaba desesperada: la reacción desgarradora era porque en el interior del coche estaba su hija. Ocupaba el asiento del acompañante y tenía puesto el cinturón de seguridad.

Comenzaba una secuencia horrorosa. Kim quedó enlazada al vehículo mientras los asaltantes intentaban huir por la periferia de la capital bonaerense. La arrastraron más de mil metros. Su cuerpo golpeaba contra el pavimento .

El vehículo terminó chocado a unas cuadras, en el barrio Altos de San Lorenzo. Esa misma noche, la policía detuvo a los agresores.

A partir del miércoles, uno de ellos estará en el lugar de los acusados. Ahora tiene 18 años y está imputado como autor de homicidio en ocasión de robo. Su cómplice, es considerado por las leyes como no punible , aunque por la gravedad del episodio permanece alojado en un instituto de menores de máxima seguridad sin posibilidad de salidas.

Comenzarán ese día por lo menos ocho audiencias que terminarán el 27 de este mes. Los magistrados a cargo serán Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro.

“Necesitamos sanar. Nos estamos preparando para atravesar este proceso para ir cerrando heridas. Sabemos que nada nos devolverá a Kim, pero tenemos que dejar un mensaje. Trascender”, plantea el papá de la chiquita en diálogo con Clarín .

“A mi me ayudará presenciar las audiencias. Florencia va a tener un rol clave que seguro también la ayudará en esta etapa. Sabemos que no habrá sorpresas porque el caso está muy claro. Pero me propuse trabajar de manera activa para que haya cambios en cuestiones de inseguridad. Por eso intervine en audiencias en el Congreso”, consideró Gómez.

Kim era la única hija natural de Marcos, aunque reconoce a un hermanito, Ciro, como “hijo del corazón”. “Ella era todo para mí. Por eso, en un momento del año pasado tuve pensamientos feos que me empujaban a decisiones drásticas. Me salvó mi hermano, la ayuda psicológica y la necesidad de lograr que todo esto no sea en vano. Que sirva para que estos hechos no se repitan”, es la reflexión que convenció al padre, según admitió.

El proceso que culmina con la etapa que se abre el 18 comenzó cuando el imputado era menor de 18 años . Por eso el debate oral que se realizará en el fuero penal de 8 y 56 de La Plata tiene algunas particularidades. Por ejemplo: debe garantizarse la reserva de su identidad , no podrá participar el público y deben cumplirse con las garantías previstas por la convención internacional sobre los derechos del niño .

El delito por el que se lo acusa establece de 10 a 25 años de reclusión. Sin embargo, en este caso, el período de tiempo debería ser eventualmente reducido.

La jueza de Garantías de Menores María José Lescano quien tuvo a su cargo la dirección de la investigación, atribuyó distintos grados de responsabilidad a los implicados: el acusado de 17, autor del crimen, el de 14 años recibió la calificación de coautor.

Marcos reparte sus días entre el emprendimiento familiar de construcción y mantenimiento de piletas, el cuidado de Ciro y los entramados jurídicos que ahora -por obligación- lo atrapan. El 24 de febrero realizará una actividad relacionada con los cambios en la edad de imputabilidad. Fue invitado por legisladores que lo adoptaron como referente. “No tengo claro si lo más duro de este drama ya pasó . Otras veces lo pensé y después volví a pasar por momentos difíciles. Prefiero no mirar muy lejos y pasar día a día”.

El 18 será uno de esos mojones para Marcos y la familia de Kim Gómez. Seguro, no será el último.

