“Gracias por ser el mejor padrastro”: los mensajes de despedida al hombre asesinado a la salida del boliche

NACIONALES

Tras el brutal asesinato de Lucas Nahuel Larroque a la salida de un boliche en Mar del Plata , sus familiares y amigos le dedicaron emotivos mensajes de despedida en las redes sociales.

Larroque tenía 30 años, trabajaba como albañil , era hincha del Club Argentino de Rosario y le apasionaban las motos. Había nacido en Santa Fe y, tras mudarse a Batán, formó una nueva familia junto a su pareja, sus hijos e hijastros.

“ Gracias por tantos años siendo el mejor padrastro. Por siempre, Lukitas ”, escribió la hija de Rocío, su mujer, en un posteo de Facebook en la que publicó una foto que los muestra juntos.

Un amigo de Lucas también compartió su tristeza en redes: “ Hoy fue un día triste. Nos dejaste, Lucas, por un malviviente que solo hace maldad hasta quitarle la vida a una persona, a un amigo, a un vecino. Para mí como persona fue excelente. Que Dios te guarde allá en los cielos”.

Horas después del asesinato, la esposa rompió el silencio y expresó su repudio. “Lo mataron como si no fuera nadie y le pegaron como a un pedazo de carne ”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia .

“Cuando lo miro, ya estaba en el piso. Empecé a correrlo y este tipo volvió y le dio la última patada ”, contó entre lágrimas. “Yo pedía ayuda y nadie hizo nada. Todos filmaban cómo Lucas se estaba muriendo, nada más”, agregó.

“ Espero que no salga más. Yo tengo a mi marido y al papá de mi hijo en un cajón. No hacía falta hacer semejante crueldad de patearle la cabeza cuando ya estaba inconsciente”, expresó.

El sábado a la madrugada, Lucas intentó separar a la hija de su pareja y a una amiga a la salida de un boliche en Mar del Plata . Quiso interferir en una pelea entre jóvenes, pero fue atacado por un chico de 18 años que lo golpeó brutalmente y le dio dos patadas en la cabeza cuando ya estaba en el piso.

La violencia del ataque quedó registrada en videos que circularon por redes sociales. Larroque fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), pero no logró sobrevivir a las graves lesiones en la cabeza.

El fiscal Leandro Arévalo , a cargo de la causa, confirmó que el caso fue caratulado como homicidio agravado por alevosía . “La alevosía tiene la característica de matar cuando la víctima está indefensa. Cuando voy a dar muerte a alguien sabiendo que no se puede defender”, explicó el funcionario.

El agresor, identificado como Lautaro Galván Vieytes , de 18 años, permanece detenido y será indagado en las próximas horas. Por el hecho también fue arrestada una mujer de 24 años, acusada de resistencia a la autoridad.

El cuerpo de Larroque fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia , mientras que el informe preliminar determinó que la víctima sufrió un traumatismo de cráneo severo , pérdida de masa encefálica y hemorragia intracraneal, lesiones que le provocaron la muerte.

Fuente: TN