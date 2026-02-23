Furia en Mar del Plata: una mujer rompió una vidriera a patadas, se cortó y casi se desangra en la vereda

Un confuso y violento episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata , donde una mujer rompió a patadas la vidriera de un negocio y casi se desangra en la vereda.

El hecho ocurrió a las 4.55 en un local de telas ubicado en la esquina de las calles Luro y España , frente a Plaza Rocha.

La mujer golpeó con fuerza el frente del comercio hasta hacerlo estallar pero, al atravesar el vidrio roto, los bordes filosos le provocaron un profundo corte y una importante pérdida de sangre.

Los gritos de la mujer herida no tardaron en despertar a los vecinos. “Me desperté con los gritos de que se desangraba , pedía auxilio”, contó una testigo, en diálogo con el diario La Capital .

Otro vecino relató que, minutos antes, la misma mujer “ estaba a los botellazos con otra y discutía con la pareja: era un escándalo”.

La vereda quedó cubierta de restos de vidrio y manchas de sangre que se extendían hasta el interior del local. De acuerdo con los testimonios, personal de Prefectura que patrullaba la zona había pasado por ese lugar apenas dos minutos antes. “ Cuando pateó el vidrio no estarían ni a media cuadra ”, señalaron.

La situación generó un fuerte malestar entre los vecinos de la zona de Plaza Rocha. “Este es un hecho más de los que ocurren todas las noches . Estamos hartos, no se puede seguir así. Ya tuvimos reuniones con el Intendente, con Concejales, pero esto sigue”, reclamaron.

Además, señalaron que “tiene que haber mejoras en la atención, tanto en el 107 como en el 911 , porque las respuestas no llegan a tiempo”.

Cuando la policía llegó al lugar encontró a la acusada herida a pocos metros del comercio. Tras asistirla en el lugar con los primeros auxilios, la trasladaron bajo custodia a un centro médico y preservaron la escena.

Si bien no se confirmó oficialmente que se tratara de un intento de robo, esa hipótesis no fue descartada.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y las circunstancias del hecho para determinar qué motivó el ataque.

