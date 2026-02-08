Fuerte choque entre tres autos en la General Paz: el SAME aéreo trasladó a uno de los heridos

NACIONALES

Un fuerte choque entre tres autos ocurrió esta mañana en la Av. General Paz a la altura de Av. Fernández de la Cruz, sentido Puente La Noria.

Los pasajeros de uno de los vehículos quedaron atrapados en la carrocería dañada y debieron ser rescatados por bomberos. 7 personas resultaron heridas , y el SAME aéreo arribó al lugar para trasladar a uno de los afectados.

Las víctimas fueron cinco hombres y dos mujeres , una de ellas, menor de edad. Los afectados fueron derivados al Hospital Grierson y al Hospital Santojanni .

Los autos quedaron totalmente destrozados por el impacto . Mientras se realizan las tareas de asistencia en el lugar, se dispuso el corte total del tránsito en el área , que fue desviado hacia la colectora.

Según pudo saber TN , el episodio empezó a partir de que un auto Ford Fiesta que circulaba por la autopista, se quedara trabado cerca de la banquina . Por esta razón, tras presenciar el inconveniente, el conductor de una Renault Kangoo que venía detrás, se bajó para ayudar a empujar el vehículo .

En ese marco, una persona que manejaba un Fiat Siena , chocó contra los dos autos e impactó de lleno en el hombre que empujaba el auto. Debido a esto, el SAME aéreo lo trasladó de emergencia .

Hasta el momento, las causas del accidente siguen siendo materia de investigación, pero se llevan a cabo las diligencias correspondientes para determinar si el conductor del Siena presentaba estado de alcoholemia .

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN