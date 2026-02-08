Calor en CABA y seis provincias en alerta por tormentas: cómo sigue el tiempo este domingo 8 de febrero

NACIONALES

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano amanecieron con cielo despejado, aunque algunas zonas de la Provincia están bajo alerta por tormentas , en el cierre de un fin de semana que mostró buen tiempo en el área metropolitana. En total son seis las provincias que esperan lluvias con posible caída de granizo y actividad eléctrica.

En la Ciudad el termómetro no bajó de 22,7°C esta madrugada, y se mantendrá con valores altos en el transcurso del domingo. Se anticipa cielo despejado durante la mañana, ligeramente nublado a la tarde y algo nublado por la noche. La máxima será de 31°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Así, no se esperan lluvias en las próximas horas en el AMBA. Sin embargo, hay una zona bonaerense que sí está en alerta amarilla por tormentas . Se trata del sur de la provincia de Buenos Aires, que podría estar afectada por "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

Las precipitaciones "estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h", detalló el SMN. Se prevén una precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados esos valores de manera puntual.

Afecta al norte de Bahía Blanca, el oeste y costa de Patagones, el oeste de Villarino, Puan, la zona baja de Coronel Pringles, de Coronel Suárez de Saavedra y de Tornquist. Las tormentas llegarían a última hora del domingo y seguirían en la madrugada del lunes.

Las otras provincias bajo alerta amarilla por tormenta son La Pampa (salvo el norte), el sur de San Luis, el sur de Mendoza (queda exento el sector cordillerano), casi todo Río Negro y casi todo Chubut (en ambos casos, no están incluidas las zonas cordilleranas).

El sur mendocino, además, tiene un alerta amarilla por viento zonda, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Y en el norte de Misiones rige un alerta por calor extremo.

Al domingo dominado por el sol le seguirá un lunes mayormente nublado en la Ciudad y el GBA, con mínima de 22°C y una máxima de 31. Hay una mínima probabilidad de lluvias (10%) por la tarde.

El martes pasará a estar algo nublado, con el termómetro entre 23 y 33 °C. Aunque luego daría lugar a precipitaciones, con probabilidad de chaparrones en la madrugada del miércoles. Pese a la posible presencia de agua, se espera una jornada calurosa: 24 °C de mínima y 32 de máxima, con cielo parcialmente nublado por la tarde.

El jueves, en tanto, habrá un alivio, con el termómetro moviéndose entre los 22 y los 27 °C. El viernes también será agradable, con cielo mayormente nublado y valores de entre 24 y 29 °C.

Fuente: Clarín