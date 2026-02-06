Fue a Güerrín, pidió una porción de muzzarella, una de fugazza y un vaso de vino: mostró el ticket final

Güerrín es una de las pizzerías más emblemáticas de Buenos Aires y a diario es visitada por cientos de personas, tanto locales como turistas.

El lugar, ubicado sobre la Avenida Corrientes , fue fundado en 1932 y cuenta con miles de reseñas en Google Maps . Una de ellas fue la de una mujer que mostró lo que pidió, cuánto gastó y su experiencia.

En el ticket que compartió, se puede ver que solo eligió dos porciones de pizzas, una de muzzarella por $3.900 y la otra de fugazza , por $3.700. Para tomar, optó por un vaso de vino tinto .

Al final del comprobante, se puede notar que gastó un total de $11.700 , sin postre ni la propina incluida.

La pizzería fue fundada en 1932 por los genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona , en el mismo local donde sigue funcionando hoy. Desde su apertura vendieron millones de pizzas, todas elaboradas con masa amasada a mano dos veces por día para mantener la frescura.

Su especialidad es la pizza al molde, con masa bien alta y generosa, que la convirtió en un ícono porteño y un clásico imperdible para locales y turistas.

Fuente: TN