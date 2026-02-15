Frenó a ayudar por un accidente con un carpincho y lo mató otro auto que lo atropelló

ZONALES





Un tremendo siniestro fatal ocurrió en la noche del sábado en el kilómetro 65 de la ruta 88, en la zona de Bellamar, cuando un hombre de 38 años perdió la vida al ser atropellado.





El periodista miramarense Juan Mastrángelo informó el lamentable suceso en su cuenta de la red social Facebook. Según el relato, todo comenzó cuando un auto impactó contra “un carpincho que se había cruzado y otro vehículo se detuvo a auxiliarlo”.





Mientras la víctima colaboraba con el conductor del primer vehículo, otro impactó contra el animal muerto en la ruta, perdió el control, se despistó y chocó contra “el joven que estaba ayudando”.





Según informó luego el colega, “la policía se encuentra investigando las circunstancias del hecho” trágico en el que un hombre oriundo de Mechongué encontró sorpresivamente la muerte.