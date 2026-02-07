Fin de una cinematográfica búsqueda en Corrientes: se entregó el prófugo que se escurría por todos lados

Tras una cinematográfica fuga por los campos y rutas del sur de Corrientes, finalmente detuvieron a a un joven que era buscado por violencia de género y el abuso sexual de una adolescente. César Emanuel Gómez (27) se presentó en una comisaría de Monte Caseros, unos 40 kilómetros al norte de donde la Policía lo buscaba.

Los oficiales seguían los pasos a Gómez desde el lunes pasado, cuando fueron alertados sobre la presencia del prófugo nuevamente en Juan Pujol , poblado donde había sido denunciado penalmente por dos ex parejas a fines del año pasado.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a Clarín que el joven decidió poner fin a su huida debido a la presión que estaban ejerciendo los policías que lo buscaban en una extensa zona rural.

Gómez había logrado escapar de los retenes en varias ocasiones internándose en los montes y utilizando caminos alternativos para desplazarse constantemente, en un desesperado intento por abandonar la provincia.

La Policía había catalogado a Gómez como de alta peligrosidad , no tanto por los delitos que se le imputan, sino porque podía volver a delinquir para obtener recursos y poder continuar su fuga.

El joven estaba prófugo desde diciembre del año pasado, pero su búsqueda se activó a principios de esta esta semana, luego que vecinos reportaran nuevamente su presencia en la zona de Juan Pujol, un poblado que está a unos 400 kilómetros de la capital correntina.

Los problemas judiciales para el joven comenzaron en 2025. Primero fue denunciado por abusar sexualmente de una adolescente, hija de su pareja. Y unas semanas después fue acusado de violencia de género contra otra mujer , con la que había entablado una relación.

Apenas supo de las denuncias, Gómez abandonó la provincia de Corrientes. Los investigadores establecieron que había viajado a Córdoba , donde estuvo trabajando en tareas rurales hasta fin de año.

Para Navidad y Año Nuevo retornó a Paso de los Libres , a la casa de sus familiares.

Al momento de escapar, el acusado vestía un pantalón celeste, camiseta de Boca Juniors y alpargatas, pero al presentarse en la comisaría de Monte Caseros tenía otra indumentaria y estaba aseado, lo cual hace suponer que contaba con ayuda mientras escapaba.

La detención de Gómez había sido solicitada por el fiscal Bruno Gabriel Monzón y avalada por el juez de Garantías de Monte Caseros, Eduardo Alegre.

El martes pasado, una patrulla estuvo a punto de detenerlo. El joven fue hallado en cercanías de la estancia “El pilincho”, pero se internó en una zona de montes y desapareció rápidamente.

La Policía solicitó la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Monte Caseros, que realizaron un patrullaje con sus drones , aunque sin hallar indicios de Gómez.

El joven salió a la ruta 14 y logró que un camionero lo trasladara. Su plan de fuga se vio frustrado cuando el transporte sufrió un desperfecto mecánico y Gómez optó por internarse nuevamente en un monte.

El último dato había llegado el jueves al mediodía. Vecinos de la Parada Labougle , sobre la ruta 33, aseguraron haberlo visto deambular.

Finalmente, este viernes, con evidentes signos de agotamiento y por recomendación de su abogado, optó por entregarse, poniendo fin a una fuga que duró cinco días.

Fuente: Clarín