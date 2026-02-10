Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Hoy se conocerán las penas contra el clan Sena

NACIONALES





Este martes, se dará a conocer la sentencia contra el Clan Sena, todos declarados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La audiencia, que será virtual, está prevista para las 9 de la mañana en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza Dolly Fernández —quien presidió el juicio por jurados populares— procederá a la lectura del veredicto.

Los acusados, Marcela Acuña, César Sena, Emerenciano Sena, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González, escucharán sus respectivas penas de manera virtual.

En simultáneo se desarrollará una marcha pacífica en las inmediaciones de los tribunales ubicados en Juan B. Justo y San Martín. Gloria Romero, madre de Cecilia, seguirá de cerca la lectura de las penas y espera así encontrar algo de paz en medio de tanto dolor, que comenzó aquel 2 de junio de 2023, con la desaparición de su hija.

A finales de noviembre del año pasado, César Sena fue declarado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor.

Por otro lado, el jurado popular encontró a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres y punteros políticos de la zona, como partícipes necesarios en el crimen.

Obregón, González y Melgarejo, todos colaboradores de los Sena, fueron encontrados culpables de encubrimiento. En los dos primeros casos la figura fue agravada, mientras que en el último se limitó a encubrimiento simple. La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad inmediatamente después de finalizada la audiencia.

En este contexto, se espera que los Sena y Acuña sean condenados a prisión perpetua en función de la gravedad del ilícito, tipificado como femicidio bajo el artículo 80 del Código Penal y en línea con el pedido de la Fiscalí.

El femicidio de Cecilia

El hecho que los llevó al banquillo de los acusados ocurrió hace casi tres años, cuando Cecilia, de 28 años, fue vista por última vez. En el marco de la investigación, la Fiscalía logró determinar en qué franja horaria se produjo el femicidio y marcaron la habitación de la casa de la familia —ubicada en la calle Santa María de Oro al 1400— donde asesinaron a la joven.

Según determinaron los fiscales, Cecilia murió entre las 12.16 y las 13.01 del jueves 2 de junio. O sea, en una franja de 45 minutos. Esa franja horario surgió del análisis de las cámaras de seguridad, los registros de las antenas de celular y de los testimonios recabados a lo largo de toda la pesquisa.

Así, lograron establecer que la joven ingresó a las 9.15 a la casa. Llegó engañada, bajo la propuesta de construir una nueva vida en Ushuaia, lejos de los Sena. El plan era otro y ella no volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registraron distintos ingresos y egresos de la propiedad.

César entró a las 11.41. En la casa estaba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña. No hubo más movimientos hasta las 13.01, cuando salió el hijo del matrimonio solo.

Al volver a abadonar la propiedad a las 13.01, llevaba consigo el celular de Cecilia. Este es, para los investigadores, un dato clave, puesto que los hace considerar que, para ese momento, la víctima ya había sido asesinada.

“Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres. Por eso, entendemos que se dio entre 12.16 y 13.01, cuando estaban en la casa solos los Sena y Cecilia”, señalaron desde la Fiscalía.

El asesinato de Cecilia fue en un sector particular de la casa, marcado en un croquis de la vivienda de los Sena. En ese plano, se puede observar que la vivienda en cuestión posee en la parte delantera dos grandes garages, un salón de estar de 5,50 x 3,20 metros, luego tres habitaciones con dos baños y en el fondo una cocina comedor con un depósito a la izquierda.

El crimen se dio en la habitación del medio. De ese cuarto es de donde se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre. Justamente, el rastro hemático hallado en ese colchón dio positivo a sangre humana. El móvil habría sido económico, pero también motivado porque los Sena no querían a Cecilia en la vida de César.

A meses de cumplirse un nuevo aniversario de la última vez que Cecilia fue vista con vida, su familia y allegados podrían llegar a experimentar hoy un sentimiento de justicia, al conocer las penas que caerán sobre los asesinos de la joven de 28 años que solo quería vivir una vida tranquila, junto a su pareja.



