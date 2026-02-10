Perdió el control de su camioneta y cayó a un puente

NACIONALES





Un grave siniestro vial se registró este lunes en el valle de Calamuchita, cuando un hombre perdió el control de la camioneta que conducía y cayó desde un puente cerca de la localidad de Villa del Dique.

El hecho ocurrió en el puente de Las Vacas, sobre la Ruta Provincial 5. Por causas que todavía se investigan, el conductor de un utilitario Fiat Fiorino despistó y terminó cayendo desde la estructura, quedando atrapado en el lugar.

La víctima, de 38 años, sufrió politraumatismos y debió ser asistida de urgencia. En el operativo trabajaron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que realizaron las tareas de rescate.

Tras ser liberado, el hombre fue trasladado inicialmente al dispensario de Villa del Dique y luego derivado a un hospital de Santa Rosa de Calamuchita, donde quedó internado para una evaluación médica más completa.



