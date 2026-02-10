Un paciente mordió a una enfermera y le arrancó un dedo

En General Pinedo, provincia de Chaco, un paciente le arrancó el dedo de un mordisco a una enfermera que intentaba asistirlo. El hecho sorprendió a los profesionales de la salud, quienes se contactaron rápidamente con personal policial para detener al agresor.

El suceso tuvo lugar en horas de la madrugada en el hospital Isaac Waisman, cuando el hombre ingresó al nosocomio en un estado de alteración extrema, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el relato de los testigos, cuando el personal de salud quiso tranquilizarlo para colocarle el oxígeno, el paciente se tornó violento y, en medio del forcejeo, mordió con fuerza a una enfermera y le provocó la amputación traumática de parte de un dedo.

La trabajadora fue asistida de urgencia por sus compañeros y se le practicó una amputación traumática de la falange distal del dedo afectado. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución ni si fue posible recuperar el fragmento del dedo.

El agresor fue trasladado a un centro de salud mental

"No sabemos si el agresor llegó a tragarse el fragmento del dedo", explicaron compañeros de la mujer, quienes, por el baño de sangre provocado, no lograron divisar la falange en el momento.

Tras el ataque, el agresor fue detenido y luego trasladado a un centro de salud mental, donde quedó internado bajo custodia, mientras que la profesional debió tomarse licencia ante la imposibilidad de trabajar. La causa fue caratulada como "lesiones gravísimas".