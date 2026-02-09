MADARIAGA: El Justicialismo lleva a Gabriel González en su lista única a las internar del mes de marzo

En el marco del proceso interno del Partido Justicialista en General Madariaga, se confirmó la presentación de una lista única para la renovación de autoridades del consejo partidario local. La nómina estará encabezada por Gabriel González, referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que responde políticamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof.





Según explicó el propio dirigente en Informe Central de CNM Radio, la conformación responde a que otros sectores del peronismo, entre ellos el kirchnerismo, finalmente decidieron no integrar la propuesta ni competir en una interna. De todos modos, remarcó que el diálogo se mantuvo en términos cordiales y que la expectativa es que todos los espacios puedan participar de la vida partidaria más allá de la conducción formal.





Gabriel sostuvo que el MDF viene consolidándose en gran parte de la provincia y que en Madariaga trabajan desde hace tiempo en el armado. “Es una lista de peronistas que tenemos ganas de trabajar y construir para el bienestar de la Nación, la Provincia y también de General Madariaga”, afirmó.





La elección de autoridades será el 15 de marzo. Hasta esa fecha continuará al frente del partido la actual presidenta, Claudia Berho.





El dirigente señaló que, como ocurre en cada armado, se realizó una convocatoria a los afiliados para definir la integración de la nómina. Recordó que para ocupar cargos en el consejo se requiere afiliación, aunque destacó que las reuniones y el debate político serán abiertos a simpatizantes y vecinos que deseen acercarse.





La lista combina dirigentes con trayectoria dentro del PJ local y nuevas incorporaciones. En los principales cargos, acompañarán a Gónzalez: Liliana Cardoso como vicepresidenta; el doctor Alfredo Garmendia como secretario general; Esperón en la secretaría administrativa y de actas; Jorgelina Claveríe en organización; Carlos Caro en formación política; María Eugenia Suárez en desarrollo humano; Santiago Escobar en relaciones; Sergio Cáceres en finanzas; Pablo Rojas en cultura y comunicación; Agustina Wilson en la secretaría de la mujer; Rodolfo Blanco en asuntos gremiales; Jazmín Fileni en juventud, Juan Agustín Figueroa en el área técnico profesional y Juana Herrera en discapacidad, además de vocales y congresales.





Consultado sobre el escenario provincial y nacional, el referente manifestó el alineamiento con Kicillof y consideró que debería ser el candidato presidencial del espacio en 2027, aunque aclaró que aún falta tiempo y que la prioridad actual es fortalecer la organización en el distrito.





También habló de su regreso a un rol más visible en la política local tras haberse jubilado del hospital municipal. Aseguró que ahora podrá dedicar más tiempo tanto a su profesión como a la actividad partidaria, a la que definió como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la comunidad, especialmente de los niños.





Respecto de los sectores que no integraron la lista, insistió en que la unidad es necesaria a futuro y se mostró confiado en que acompañarán el proceso. “No sería sano para la construcción del peronismo no estar unidos”, planteó.





Finalmente, remarcó que la conducción que surja tras las elecciones buscará generar propuestas desde las distintas secretarías para ser trabajadas junto al bloque en el Concejo Deliberante y aportar iniciativas que, a su entender, ayuden a dar respuestas a la situación social y económica actual.





Si la lista es ratificada en marzo, el nuevo equipo asumirá la conducción del PJ local inmediatamente después de los comicios internos.