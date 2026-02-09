MAR DEL PLATA: Impactante choque de una camioneta contra un poste en ruta 11: su conductor resultó herido

ZONALES





Una camioneta chocó violentamente contra un poste de luz esta tarde en la ruta 11, a pocos metros del predio Gada 601, y su conductor resultó herido.

El accidente se produjo hoy pasadas las 18 en la ruta 11, a la altura de la calle Isla Traverse del barrio Félix U. Camet. A pocos metros del predio del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (Gada) 601, un hombre de 40 años manejaba una camioneta 4x4 en dirección a Mar del Plata y, con el asfalto mojado por la tormenta, perdió el control e impactó contra un poste de luz.

El automovilista quedó atrapado dentro del vehículo y fue auxiliado por la policía, bomberos y personal de Same. Una vez que lograron sacarlo del habitáculo, una ambulancia lo trasladó a una clínica privada para que sea atendido de urgencia.

La camioneta quedó incrustada contra el poste, que terminó inclinado sobre la ruta, y sufrió graves daños.

Las causas del siniestro son motivo de investigación. Mientras se realizan las diligencias de rigor, el tránsito permanece parcialmente cortado en ruta 11 mano a Mar del Plata, a la altura del Gada 601.