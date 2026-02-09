MAR DEL PLATA: Impactante choque de una camioneta contra un poste en ruta 11: su conductor resultó herido

Una camioneta chocó violentamente contra un poste de luz
esta tarde en la ruta 11, a pocos metros del predio Gada 601, y su conductor
resultó herido.
El accidente se produjo hoy pasadas las 18 en la ruta 11, a
la altura de la calle Isla Traverse del barrio Félix U. Camet. A pocos metros
del predio del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (Gada) 601, un hombre de 40
años manejaba una camioneta 4x4 en dirección a Mar del Plata y, con el asfalto
mojado por la tormenta, perdió el control e impactó contra un poste de luz.
El automovilista quedó atrapado dentro del vehículo y fue
auxiliado por la policía, bomberos y personal de Same. Una vez que lograron
sacarlo del habitáculo, una ambulancia lo trasladó a una clínica privada para
que sea atendido de urgencia.
La camioneta quedó incrustada contra el poste, que terminó
inclinado sobre la ruta, y sufrió graves daños.
Las causas del siniestro son motivo de investigación.
Mientras se realizan las diligencias de rigor, el tránsito permanece
parcialmente cortado en ruta 11 mano a Mar del Plata, a la altura del Gada 601.
