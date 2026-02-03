Febrero al rojo vivo: alertan por picos de calor en el área Metropolitana y anticipan cual será el día más caluroso de la semana

El intenso calor se instaló definitivamente en gran parte del país en el arranque de febrero y promete tener varios capítulos. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las advertencias por las altas temperaturas que comenzarán este mismo martes. Hay alerta amarilla para Mendoza y San Luis.

En pocas horas, las advertencias del SMN giraron drásticamente. Hasta ayer había alertas rojas y amarillas para Buenos Aires y ocho provincias más pero las advertencias cambiaron y sólo dos quedaron con amarillo, en la zona oeste del país.

El calor agobiante llegó para quedarse en el AMBA y se anticipó el pico máximo de la semana: será este martes cuando las máximas se instalen pasado el mediodía con 36°C. Los vientos rotarán permanentemente. En pocas horas irán desde el Noroeste hasta quedar enclavado en el sector Sur, alrededor de las 17. Por la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado.

Para el miércoles dicen que las térmicas descenderán un poco. Habrá una mínima de 24 grados y la máxima llegará a 33°C. La jornada se presentará algo nubosa con vientos que rotarán entre el Este y Sudeste.

El jueves las temperaturas se sostendrán con mínima de 25 °C y máxima de 33 grados. La diferencia con respecto al miércoles es que va a llover y esto traerá bastante alivio. La jornada se presentará muy nubosa y con chaparrones aislados que comenzarán durante la madrugada. Por la mañana el viento será del sector Norte y rotará hacia el oeste para la primera parte de la tarde.

Según el SMN, recién para el viernes se notará el cambio de temperatura . La mínima será de 21°C, pero las máximas rondarán entre los 27 y 28 grados. Durante la mañana continuarán las nubes, aunque por la tarde se irán disipando. Las condiciones climáticas serán más templadas y marcará el cierre de la ola de calor.

Fuente: Clarín